영덕군, 의성~영덕선 제5차 국가철도망 반영 총력

영덕군은 지난 13일 서울 전문건설회관에서 열린 ‘제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴회’에 참석해 의성~영덕선의 국가철도망 구축 계획 반영을 건의했다. 군은 내륙과 동해선을 연결하는 철도망 확충의 필요성을 강조하며 의성~영덕선의 국가계획 반영을 요청했다.
이번 의견수렴회는 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 위한 사전 절차로, 철도망 구축의 비전과 목표를 공유하고 지방정부와 전문가, 국민의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.
의성~영덕선은 제4차 국가철도망 구축계획의 추가검토사업으로, 영덕군은 지난 8월 서대구와 신공항을 연결하는 대구~경북 철도가 예비타당성조사를 통과함에 따라 의성~영덕선의 국가철도망 반영 필요성을 강조하고 있다.
특히 의성~영덕선이 내륙과 동해선을 잇는 새로운 교통축으로서 물류와 관광, 원전·신재생에너지 등 지역산업의 연계 기반을 마련하고 국가균형발전에 기여할 수 있다는 점을 내세웠다.
조주홍 영덕군수는 “의성~영덕선은 영덕군의 미래 발전을 이끌 새로운 교통축이자 지역 균형발전을 위한 핵심 기반시설”이라며 “중앙정부와 정치권의 협력을 이끌어내 의성~영덕선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 총력을 기울이고, 2030년 영덕 신규원전 착공 일정에 발맞춰 철도 건설도 함께 추진될 수 있도록 적극 나서겠다”고 밝혔다.
영덕군은 앞으로도 중앙정부와 정치권의 협조를 구하는 등 의성~영덕선의 국가철도망 구축계획 반영을 위한 노력을 이어갈 방침이다.
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