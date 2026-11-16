영덕군, 의성~영덕선 제5차 국가철도망 반영 총력

영덕군은 지난 13일 서울 전문건설회관에서 열린 ‘제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴회’에 참석해 의성~영덕선의 국가철도망 구축 계획 반영을 건의했다. 군은 내륙과 동해선을 연결하는 철도망 확충의 필요성을 강조하며 의성~영덕선의 국가계획 반영을 요청했다.

▲조주홍 영덕군수(왼쪽에서 두 번째)와 영덕군 건설과 관계자들이 의성~영덕선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하며 피켓을 들고 있다.ⓒ영덕군청 제공

이번 의견수렴회는 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 위한 사전 절차로, 철도망 구축의 비전과 목표를 공유하고 지방정부와 전문가, 국민의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

의성~영덕선은 제4차 국가철도망 구축계획의 추가검토사업으로, 영덕군은 지난 8월 서대구와 신공항을 연결하는 대구~경북 철도가 예비타당성조사를 통과함에 따라 의성~영덕선의 국가철도망 반영 필요성을 강조하고 있다.

특히 의성~영덕선이 내륙과 동해선을 잇는 새로운 교통축으로서 물류와 관광, 원전·신재생에너지 등 지역산업의 연계 기반을 마련하고 국가균형발전에 기여할 수 있다는 점을 내세웠다.

조주홍 영덕군수는 “의성~영덕선은 영덕군의 미래 발전을 이끌 새로운 교통축이자 지역 균형발전을 위한 핵심 기반시설”이라며 “중앙정부와 정치권의 협력을 이끌어내 의성~영덕선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 총력을 기울이고, 2030년 영덕 신규원전 착공 일정에 발맞춰 철도 건설도 함께 추진될 수 있도록 적극 나서겠다”고 밝혔다.

영덕군은 앞으로도 중앙정부와 정치권의 협조를 구하는 등 의성~영덕선의 국가철도망 구축계획 반영을 위한 노력을 이어갈 방침이다.