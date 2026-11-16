영덕군, 전국 64개 팀 참가한 중등 축구 왕중왕전 마무리

영덕군은 지난 4일부터 15일까지 12일간 영해생활체육공원과 강구대게구장에서 열린 ‘2026 전국 중등 축구리그 왕중왕전’이 전국 64개 팀의 참가 속에 막을 내렸다고 밝혔다.

이번 대회에는 전국 권역별 리그에서 우수한 성적을 거둔 K리그 유스팀과 학교·클럽팀이 참가했으며, 조별리그 없이 64강부터 단판 토너먼트 방식으로 경기를 치렀다.

지난 15일 영해생활체육공원 A구장에서 열린 결승전에서는 인천유나이티드 U15 광성중이 전북현대 U15 동대부속금산중을 1-0으로 꺾고 우승을 차지했다. 이로써 광성중은 2015년 이후 11년 만에 왕중왕전 정상에 올랐다.

▲‘2026 전국 중등 축구리그 왕중왕전’에서 우승을 차지한 인천유나이티드 U15 광성 중 선수들이 우승컵을 들어 올리고 있다. ⓒ영덕군청 제공

앞서 13일 열린 준결승에서는 광성중이 울산HD U15 현대중에 3-2로, 동대부속금산중이 지난해 우승팀인 충남천안축구센터 U15에 2-1로 각각 승리를 거두며 결승에 진출했다.

대회 전 경기는 온라인으로 생중계됐으며, 대회 기간 선수단과 학부모 등 2,000여 명이 영덕을 방문해 숙박·음식업 등 지역 상권에 활력을 보탰다.

영덕군은 경기장 시설 점검과 안전관리, 운영 인력 지원을 통해 대회를 안전사고 없이 마쳤다. 지난해에 이어 2년 연속 왕중왕전을 개최한 군은 이번 대회 운영 경험을 바탕으로 전국 단위 축구대회와 전지훈련 유치를 이어가고, 스포츠와 관광을 연계한 지역경제 활성화에 힘쓸 계획이다.

조주홍 영덕군수는 “끝까지 최선을 다한 선수단과 지도자, 응원해 주신 학부모 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 선수들이 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 체육 인프라와 대회 운영 여건을 꾸준히 개선해 나가겠다”고 말했다.