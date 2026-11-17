경기 부천시가 한국토지주택공사(LH) 인천지역본부와 손잡고 청년 주거비 부담 완화에 나선다.

부천시는 지난 16일 시청 만남실에서 LH 인천지역본부와 ‘부천 청년 드림주택 with LH’ 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

▲ ‘부천 청년 드림주택 with LH’ 업무협약식 ⓒ부천시

이번 협약은 공공임대주택에 거주하면서 기존 주거비 지원사업의 혜택을 받지 못하는 청년들의 주거 부담을 덜기 위해 마련됐다. 실제 부천시 내 LH 청년매입임대주택 거주자 중 주거급여 수급 비율은 약 12%에 그친다.

협약에 따라 LH는 지원 대상 주택 공급과 입주자 정보 제공, 임대료 청구 절차 등을 담당하고, 부천시는 지원 대상자를 선정해 임대료를 지원한다.

지원 대상은 부천시 내 LH 청년매입임대주택 거주 청년으로, 본인 부담 임대료는 최저 월 1만 원이다. 시는 임대차계약 기간 중 최장 2년간 월 최대 20만 원을 지원할 계획이다.

대상자 모집은 내년 1월 시작해 2월 선정을 마치고, 3월부터 125호를 대상으로 지원한다. 2년 차부터는 지원 규모를 연간 200호로 확대할 예정이다.

조용익 시장은 “청년들이 주거비 부담을 덜고 미래를 설계하며 안정적으로 자산을 형성할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.