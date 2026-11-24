국민의힘 장동혁 대표가 중앙윤리위원회 결정 과정에 개입해 무소속 한동훈 의원을 겨냥한 '조작 징계'를 벌인 정황이 전·현직 윤리위원의 잇단 폭로로 가시화하자, 당내에서 "구멍가게도 이렇게 운영하는 건 아니다"라는 등 반발이 잇달아 나오고 있다. 장 대표는 '일일이 대응하지 않겠다'는 기조인데, 당 일각에서는 사태의 책임을 지고 장 대표가 사퇴해야 한다는 요구도 나온다.

'조작 징계' 당사자인 친한동훈계 인사들을 비롯해, 이른바 반(反)장동혁 성향으로 분류되는 국민의힘 의원들은 24일 장 대표를 향해 비판을 쏟아냈다. 일부 중진 의원들이 앞장서 입장을 냈다.

5선 윤상현 의원은 페이스북을 통해 "현직 윤리위원이 공개한 자료에는 가볍게 넘길 수 없는 정황들이 담겨있다"며 "장 대표도 관련 의혹에 대해 당원과 국민이 납득할 수 있도록 구체적으로 설명해 달라"고 밝혔다. 윤 의원은 "결단은 미룰수록 어려워지고, 신뢰를 회복할 기회는 언제까지나 기다려 주지 않는다"고 일침을 가했다.

4선 김태호 의원은 페이스북에서 "장 대표가 아무리 말을 바꾸고 명분을 내세워도 '청부 징계'의 본질은 결코 바뀌지 않는다. 권력을 이용해 정당한 비판을 억누르고, 당내 민주주의를 훼손한 책임 또한 사라지지 않는다"며 "장 대표는 이제 그 책임을 지고 물러나야 한다"고 말했다.

친한동훈계 박정하 의원은 MBC 라디오에 나와, 한 의원을 국민의힘에서 제명한 윤리위 논의에 대해 "사주해서, 조작된 걸 얹어서 한 의원을 솎아내기 위해 한 일련의 과정"이라며 "만약 더 많은 것이 밝혀지고 (그것이) 사실이라면, 정치적·도덕적으로도 많이 훼손될 수밖에 없는 상황"이라고 했다. 박 의원은 한 의원이 징계 내용을 바로잡기 위해 법적 대응에 나설 가능성을 높이 점쳤다.

친한계 고동진 의원은 페이스북에 "장 대표는 더 늦기 전에 스스로 자신의 본질과 정치를 시작했을 때의 초심을 되찾으라"고 적었고, 박정훈 의원은 "그(장 대표)를 하루빨리 몰아내고 당이 민주적 모습을 회복하지 못한다면, 이재명 민주당 독재를 아무리 비판해 봐야 국민의 공감을 얻지 못한다"고 말했다.

앞서 황경성 윤리위원과 함께 조작 징계 의혹을 폭로해 온 최규동 전 윤리위원(국제사이버대학교 특임교수)은 전날 장 대표와 직접 나눈 텔레그램 메시지를 공개하며 한 의원 등 친한계 인사들에 대한 징계 논의에 장 대표가 직접 관여했다고 주장했다.

또한 최 교수는 한 의원 제명 시점을 내란 우두머리 혐의로 재판받는 윤석열 전 대통령이 특검으로부터 사형을 구형받는 시점(올해 1월 13일) 직후로 장 대표와 논의했다고도 전했다. "한동훈을 제물로 바쳐 윤어게인 강성 지지층의 지지를 얻기 위한 전략"이라는 것이다. 실제로 윤리위는 지난 1월 14일 새벽 1시경, 한 의원에 대한 제명 결정문을 기습적으로 언론에 배포했다.

징계 당사자들도 속속 비판의 목소리를 높였다. 장 대표 체제에서 당론 위반으로 징계 대상이 된 6선 조경태 의원은 국회에서 기자회견을 열고 "조작 징계가 사실이라면 당 대표직에서 즉각 사퇴하라"며 "외부 인사가 참여하는 '조작 징계 의혹 진상조사위원회'를 구성하라"고 거듭 촉구했다.

친한계 김종혁 전 최고위원도 기자회견을 통해 "폭로 내용이 사실이라면 지금까지 윤리위가 내린 모든 결정은 원천 무효"라며 "윤리위는 해체돼야 한다"고 강조했다. 배현진 의원 역시 "윤리위는 말만 독립기구"라며 "장 대표가 언제까지 모르쇠로 침묵할 수 있겠나"라고 지적했다.