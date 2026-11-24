앞으로 중고등학교 내신 시험에서 스마트기기를 이용해 부정행위를 한 학생은 당일 시험 전 과목 0점, 퇴학 등 징계를 받는다. 부정행위 적발을 위해 시험기간 단추가 없는 체육복이나 일상복 착용이 권장되며, 시험 당일 금속탐지기 전수검사가 실시된다.

교육부는 24일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '중등학교 내신평가 스마트기기 활용 부정행위 대응 방안'을 보고했다.

우선 교육부는 학교 시험장에서 스마트기기를 소지하거나 사용하다 적발되는 경우 당일 해당 학생의 모든 과목 성적을 0점 처리하기로 했다. 최소 출석 정지부터 최대 퇴학까지 가능하도록 하는 징계도 학교에 권고할 계획이다. 기존에는 적발된 과목만 0점 처리하고 징계는 학교 자율에 맡겨 왔다.

스마트기기 반입을 차단하기 위한 조치도 수능과 유사한 강도로 시행한다. 학교는 시험 전 스마트폰을 포함한 모든 전자기기를 수거하고 별도 장소에 보관하며, 학생·학부모의 사전 동의를 받아 금속탐지기 전수 검사를 실시한다. 동의하지 않으면 육안 검사 등 감독이 강화될 수 있다고 알린다.

초소형 카메라 사용을 막기 위해 시험 기간에는 단추가 없는 체육복이나 일상복 착용을 권장한다. 또 시험관은 매 시험 시간 안경과 복장을 검사하며 옷에 부착된 단추에는 스티커를 붙인다. 화장실 이용 후 재입실할 때는 복장을 다시 검사한다.

이밖에 교육부는 시험 당일 학교 와이파이를 차단하고 필기구는 학교가 일괄 지급하되 개인 필기구로 흑색 연필만 인정하기로 했다. 또 학생은 책상 서랍 및 사물함 안을 모두 비워야 하고 책상 서랍의 열린 면이 교실 앞쪽으로 향하게 배치한 상태에서 시험을 치러야 한다.

일부 고등학교 3학년 학생이 전날부터 기말고사를 치르고 있는 가운데, 교육부는 이번 대응 방안 중 바로 현장에 적용할 수 있는 조치 사항을 미리 안내했고 현재 시행 중이라고 밝혔다.

한편 교육부가 지난달 27일부터 이달 3일까지 전국 중·고등학교 5679곳에 공문을 보내 전수조사한 결과 올해 치러진 내신 시험에서 스마트안경을 활용한 부정행위는 총 4건이 확인됐다.