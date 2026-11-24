이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 사건에 대한 '공소취소' 지휘 가능성에 대해 "국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권은 행사하지 않겠다"고 입장을 밝혔다.

이 후보자는 24일 오전 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 "법무부 장관으로서 공소취소를 지휘할 생각이 있나 없나"라고 묻는 국민의힘 주진우 의원 질의에 이같이 답했다.

이 후보자는 먼저 주 의원이 조작기소 특검의 수사 결과에 따른 이 대통령 사건 공소취소 가능성에 대해 묻자 "공소취소는 제가 하는 게 아니고… (검사가 하는 것)"이라며 "만약 진상이 명확하게 규명되지 않는 경우에는 (검사가) 하지 않을 것"이라고 답했다.

주 의원은 "그럼 (특검이 다루는 사건) 12건 중 1~2건만 (조작기소가 인정돼) 기소되면 나머지는 (공소를) 유지할 건가. 명확히 하라"라고 재차 추궁했다.

이 후보자는 여기엔 "가정적 질문이라서 제가 답변드리기가 어렵다"고만 했다.

주 의원은 이어서도 "(특검에서) 일부 한두 건만 기소된다면, 기소가 안 된 사건에 대해서는 명확한 진상규명이 이루어지지 않았기 때문에 공소취소할 여지가 없는 것"이라고 지적했다.

이 후보자는 "여러 상황에 따라 다를 거라고 생각한다"며 "공소취소는 저의 권한이 아니다"라고 답했다.

그는 그러면서 "(법무부 장관의) 지휘권은 법과 원칙에 따라 공정하게 행사돼야 하고, 목적은 공소청에 대한 민주적 통제에 있다"고 강조했다.

주 의원은 이 대통령과 이 후보자 사이 친분을 강조하며 "국민들은 이 후보자를 이재명 공소취소용 장관으로 평가한다"고 공세를 펴기도 했다.

이 후보자는 이에 대해선 "성남에서 일한 것도 맞고 친분이 있는 것도 맞지만… (그렇지는 않다)"며 "국민들의 평가를 단정해 말하기는 어렵다"고 반발했다.

▲이용철 법무부 장관 후보자가 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ연합뉴스

여야는 이 후보자 인사청문회에 화력을 집중하고 있다. 조작기소 특검법 통과에 반발해 상임위를 보이콧해온 국민의힘 법사위원들은 전날 이 후보자 인사청문회에는 참여하기로 하고 기자회견을 열어 "(이 후보자) 청문회는 특검법과 별개의 일정이 아니라 공소취소 특검법의 연장선상에 있기 때문"이라고 했다.

이날 앞서 정점식 국민의힘 원내대표는 당 원내대책회의에서 "이 후보자는 대통령 탈옥을 위한 한 조각의 퍼즐일 뿐"이라며 "국민의힘은 오늘 인사청문회에서 이 후보자의 실체를 낱낱이 밝히겠다"고 총공세를 예고했다.

정 원내대표는 이 후보자를 "성남 카르텔 출신의 대통령 탈옥 도우미"로 평가절하하며 "지금까지 나온 경력, 발언, 의혹만으로도 결격"이라고 주장했다. 그는 "변호사법 위반, 농지투기 및 증거인멸, 도박, 거짓말 등 온갖 의혹들이 구설에 올랐다"며 "이 중 하나라도 사실로 판명되면 곧바로 사퇴해야 한다. 이런 의혹투성이 인물에게 형사·사법 시스템을 담당하는 장관직을 맡길 수는 없다"고 했다.

이어 "성남산업진흥재단 대표로 재직하던 시기에 대장동 사업 관여, 백현동 연구용역 추진 의혹과 함께 이 대통령 측근 인사들에게 수의계약으로 일감 몰아주기를 했다는 의혹도 있다"며 "본인이 대장동·백현동 카르텔의 일원"이라고 의혹을 제기했다.

또 "무엇보다 '검찰총장에게 공소취소를 지휘할 의향이 있느냐'는 질문에 수 일째 답변을 회피하고 있고, 대신 '진상규명' 운운하며 이 대통령이 주장하는 '조작 기소'를 마치 사실처럼 전제하고 있다"며 "벌써부터 공소취소를 위한 포석을 두고 있는 것"이라고 주장했다.

반면 여당인 더불어민주당은 선제 방어에 나섰다. 한병도 민주당 원내대표는 원내대책회의에서 "국민의힘은 이 후보자가 공소취소 관련 입장을 밝히지 않았다며 청문회를 시작하기 전부터 흠집내기 바쁘다"며 "공소취소 운운하며 인사청문회장을 정쟁의 장으로 활용하겠다는 심산이 뻔히 보인다"고 했다.

한 원내대표는 "법무부 장관 후보자 검증과 공소취소가 도대체 무슨 상관이 있단 말이냐"며 "법무부 장관이라도 개별 사건에 개입할 수 없다는 것이 상식이고, 지휘권 행사도 법과 원칙을 준수해야만 한다"고 했다.

한 원내대표는 "국민의힘은 조작기소 진상규명을 위한 국정조사 추진도, 특검법 처리도, 심지어 법무부 장관 후보자 지명까지 공소취소를 들먹이며 사안의 본질을 왜곡해 왔다"며 "장관 후보자에 대한 검증을 방해하려는 무책임한 시도"라고 했다.