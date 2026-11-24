이재명 대통령은 서울 강남권 등 하락기로 접어든 주택 시장과 관련해 공공이 매입을 미리 확약해 민간의 미분양 우려를 해소해야 한다고 주문했다. 부동산 가력 하락을 우려하는 민간 영역에서 공급이 위축되지 않도록 대비해야 한다는 것이다.

이 대통령은 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 "지금 주택 시장에 거래량은 줄어들고 매물은 늘고 있다"며 "핵심 지역이라고 하는 강남, 서초, 송파 등은 이제 꽤 많이 조정이 되고 있다"고 했다.

이 대통령은 "지금 부동산 시장이 조정될 것이라는 게 일반적인 예측"이라며 "이제는 막바지여서 강남 같은 데는 엄청나게 많이 떨어지고 있다"고 했다. 그러면서 "그걸 보면서 다 지은 다음, 1~2년 지난 다음에 분양이 잘 될까 그런 불안감이 있다"며 "그것을 해소해주는 게 핵심"이라고 했다.

그러면서 "전체적으로 주택시장이 안정을 찾아가는데 문제는 주택 공급"이라며 "임대용 주택을 지으면 LH(한국토지주택공사)나 정부 영역에서 사주기로 했는데 현실적으로 잘 진행되고 있나"고 홍기선 국토교통부 장관에게 물었다.

그러면서 "'이게 피크다', '이제 떨어질 거다'라는 게 일반적인 예측이 되다 보니 주택을 신축하려는 쪽에서 혹시 분양이 안 되거나 임대가 안 될까, 또는 제 가격을 못 받을까 싶어서 망설이는 경우가 발생한다"고 했다.

이 대통령은 "일정 가격으로 사줄 테니까 분양 걱정하지 말고 지으라고 매입을 미리 확약을 해주자"며 "그런데 제도가 없으면 미래가 불확실해지면 건축을 안 하려고 하지 않나"고 했다.

이에 홍 장관은 "착공 지연 원인은 분양에 대한 리스크, 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 대출의 어려움 등"이라며 "매입을 확약해 분양 리스크에 따른 PF에 대한 어려움을 해소해 주면 착공이 조기에 가능하다는 결과를 도출했다"고 했다.

이 대통령은 자본시장 개혁과 관련해선 "주식시장이 주주 중심으로 재편돼야 한다"며 "소수의 대주주가 너무 경영권을 남용하거나 주주의 이익에 반하거나 하는 일들이 여전히 있다"고 했다.

또한 "PER(주가수익비율)이나 PBR(주가순자산비율)이 너무 낮은데도 일부러 방치하는 걸 넘어서 조장하는 행위는 진짜 문제 아니냐"며 "(개혁의) 강도와 속도를 올려달라"고 주문했다.

이 대통령은 자본시장 개혁 태스크포스에 "책임자를 가급적이면 민간의 뛰어난 분으로 영입을 하든지 하라"면서 "좀 빨리 해야 될 것 같다"고 했다.

이에 이억원 금융위원장은 "큰 돌 작은 돌 가리지 않고 확실히 하고 부처 칸막이도 없애고 민간 참여자도 확실히 집어넣어서 대대적으로 한번 살펴보겠다"고 답했다.