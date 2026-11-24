국민의힘이 이용철 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 "유동규 본부장은 (이 후보자와) 한두 번도 아니고 세네 차례 '닭백숙 먹고 포커 쳤다'고 한다"는 의혹을 제기하는 등 '대장동 개발비리' 관련 공세를 폈다. 이 후보자는 "나는 육식을 못한다"고 일축했다.

이 후보자는 24일 국회 법제사법위원회 인사청문회에서, 본인이 대장동 개발비리 사건에 관여했다는 의혹을 제기하는 국민의힘 윤상현 의원 질의에 이같이 답했다.

먼저 윤 의원이 "대장동, 백현동, 위례신도시의 밑그림을 후보자님이 그리신 것"이라고 주장하며 "용인시 고기리 계곡에 가서 포커를 치지 않았나"고 묻자, 이 후보자는 "제 기억에는 없다"고 답했다.

윤 의원은 "제가 유 전 본부장과 몇 차례 통화했다. 한두 번 확인한 게 아니다"라며 "유 전 본부장은 한두 번도 아니고 세네 차례 (이 후보자와) 닭백숙을 먹고 포커를 쳤다고 하더라"라고 재차 추궁했다.

이 후보자는 "저는 육식을 못한다"며 "제가 육식을 못하는 건 굉장히 많은 사람들이 안다"고 응수했다.

윤 의원은 다시 "포커 치고 닭도 먹고 술도 잘 마신다던데 포커 안 치고 무슨 비건이라고 거짓말을 하나"라며 "법무부 장관의 자격 요건을 한 번 심사숙고해 달라"라는 등 거취를 압박했지만, 이 후보자는 "따끔한 지적 깊이 유념하겠다"고만 했다.

이날 국민의힘은 이재명 대통령과 성남시장 시절부터 연을 이어온 이 후보자에게 대장동 등 성남시 관련 의혹을 집중 제기했다.

김민전 의원은 "대장동, 백현동, 성남FC 의혹의 뿌리를 여기서 찾아야 되는 거 아닌가 한다"며 이른바 '성남라인 카르텔'을 주장했고, 김태규 의원은 "유동규 전 본부장이 지적했듯 '대통령 보호라면 물불을 안 가릴 사람이다'라는 평가"라고 공세를 폈다.

이 후보자는 본인에 대한 대통령 측근 및 성남라인 의혹을 두고 "대통령과 오랫동안 친분을 유지해 온 것은 맞지만 대통령의 측근은 아니다"라고 부인했다.

그는 특히 김현지 청와대 제1부속실장 등과의 친분을 캐묻는 질문엔 "사후적으로는 아는 관계이지만 (이재명 성남시장 선거캠프) 당시부터 아는 사이는 아니다", "성남산업진흥재단 대표로 있는 과정에서 오다가다 만난 일은 있을지 모르나 다른 교분이 있었던 관계가 아니다"라고 강조했다.

개인 도덕성 문제도 검증대에 올랐다. △성남산업진흥재단 대표이사 시절 근로기준법 위반 문제 △방위사업청장 재직 당시 배우자 주식 보유 논란 △농지 투기 의혹 등이다.

이 후보자는 근기법 기준을 위반한 직원 감봉 사건에 대해선 "재단이 제가 있기 전부터 지방공무원법을 준용해서 징계규정을 마련하다 보니까 근기법과 상충되는 부분을 깊이 살피지 못했다"고 해명했다.

배우자 주식 논란과 관련해선 "이유를 막론하고 제 과실이어서 대단히 송구하다"면서도 "(당시) 청장으로서 재산 신고를 한 이후, 배우자가 SK하이닉스 주식을 산 것을 저로서는 모른 상태로 지나오다가 이번 (청문회) 과정에 알게 됐다"고 했다.

이 후보자는 앞서 주진우 의원이 본인의 수도권 인근 농지 보유를 두고 제기한 '농지 투기' 의혹에 대해서도 "오도이촌(평일은 도시, 주말은 농촌)의 생활을 계속했다", "주말 체험영농 목적으로 샀고 주말 체험영농으로 이용하고 있다. 절대 거짓말이 아니다"라고 부인했다.

▲이용철 법무부 장관 후보자가 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다. ⓒ연합뉴스

더불어민주당은 △무소속 한동훈 의원에 대한 '수사자료 유출' 의혹 △'조작기소 의혹' 박상용 검사에 대한 법무부 징계 필요성 등을 거론하며 반격에 나섰다.

민주당 이성윤 의원은 앞서 낙마한 김승원 전 법무부 장관 후보자의 '신약 청탁' 의혹 제기 과정에서 불거진 한 의원의 수사자료 유출 의혹에 대해 "기소계획서는 극히 몇 사람만 볼 수 있는 문서이고, 한 의원이 이를 공개한 건 공무상 비밀 누설 등의 범죄 행위"라며 "진상을 밝혀 달라"고 촉구했다.

이 후보자는 "현재 서울경찰청에서 수사 중이고 법무부와 공소청에서도 감찰이 진행 중이라고 보고 받았다"며 "장관으로 임명된다면 법무부와 공소청 감찰이 더 신속하게 진행될 수 있도록 지휘하겠다", "노력하겠다"고 답했다.

쌍방울 대북송금 수사에서 규정 위반 행위로 직무정지를 당한 박상용 검사에 대한 공세도 이어졌다. 김동아 의원은 "박 검사는 (수사 당시) 변호인을 통해 자백을 강요하고 수사보고서도 제대로 쓰지 않았다"며 "지금 징계 요구를 받고도 6개월째 법무부에서 징계가 이뤄지지 않고 있다"고 지적했다.

이 후보자는 "후보자 입장에선 현재 징계 절차 중에 있는 사안에 대해 평가하기가 조금 적절치 않다"며 "임명되면 바로 살펴보겠다"고 했다.

한편 이 후보자는 수사·기소권 분리를 위한 보완수사권 완전 폐지에 대해선 "저도 보완수사를 찬성하지는 않는다. 기소와 수사는 분리돼야 하고 그 원칙은 훼손되지 않는 게 중요하다"면서도 "보완은 필요하다"고 언급했다.

그는 수사·기소 분리에 대한 입장을 묻는 조국혁신당 박은정 의원 질의에 이같이 답하며 "이런 기능적 분리가 운영 과정에서 국민을 많이 불편하게 하는 상황이 생긴다면, 그것 때문에 생기는 국민의 불신이 옛날 체제에 대한 복원을 요구해 '개혁 퇴행'으로 나타나는 부분을 우려해야 된다"고 했다.

이 후보자는 민주당 김남희 의원이 보완수사권 폐지 이후 현장 상황을 두고 '증거제출 뺑뺑이' 문제 등을 언급하며 "현장에서 이런 혼란들이 계속 발생하고 있다" 지적한 데 대해서도 "깊이 공감한다"며 "초기의 여러 가지 혼선들과 킥스(KICS. 형사사법정보시스템) 연계 부분에서도 미흡한 부분이 있는 것 같다. 취임하면 잘 살피겠다"고 했다.