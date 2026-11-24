국민의힘 장동혁 대표가 '조작 징계' 의혹이 거세지자, 돌연 '당 중앙윤리위원회 운영에 당 대표는 의견을 제시할 수 있다'고 주장하고 나섰다. 그동안 윤리위는 독립적으로 판단하는 기구라며 직접 소통 가능성을 일축해 온 기조와 상반된다. 장 대표는 도리어 무소속 한동훈 의원의 "해당(害黨) 행위"를 부각, 한 의원 제명 조치 결정과 논의 과정에 아무런 문제가 없었다고 반박했다.

장 대표는 24일 오후 국회 의원회관에서 기자들과 만나 조작 징계 의혹에 대한 입장을 밝혔다. 그동안 황경성 윤리위원과 최규동 전 윤리위원(국제사이버대 특임교수)의 관련 폭로에도 "굳이 관심 가질 필요 없다"며 반박하지 않은 장 대표가 사안에 구체적인 입장을 밝힌 건 이번이 처음이다. 장 대표의 격정적인 토로는 10분 넘게 이어졌다.

장 대표는 "계속 무리한 음모가 계속되고 있다. 한 의원은 보수궤멸의 중심에 서 있는 사람"이라며 "윤리위원이었던 사람, 현재 윤리위원인 사람, 두 사람이 벌이고 있는 것도 배신행위다. 조작 징계가 있던 것처럼 여론을 조작하고 있다"고 반발했다.

그는 "한 의원과 그 옆에 있는 사람들은 패륜 정치, 조작 정치를 하고 있다. 여전히 분열 정치를 하고 있다"며 "그런 사람들과 손잡고 복당을 꾀하는 이들은 '국민의힘에 발붙일 공간은 없다'고 명확히 말한다"고 엄포했다.

장 대표는 국민의힘 원내대표를 지난 추경호 대구시장이 지난 18일 '계엄 해제 표결 방해' 혐의와 관련해 1심 무죄를 선고받은 점을 거론하며 "이 사건에 있어서 검찰은 한 의원이 쓴 책과 한 의원의 주장, 그 주변에 있던 사람들의 주장을 모아 공소장을 쓴 것"이라고 말했다.

이어 "계엄 이후 국민의힘을 내란정당으로 몰고, 내란몰이에 앞장선 사람들이 그 공소장의 주인공"이라며 "한 의원에 대해 그 행위를 문제 삼아 징계하지 않은 건, 이미 우리 당 사람이 아니라서 못하고 있는 것뿐"이라고 했다.

그러면서 장 대표는 한 의원에게 "징계가 잘못됐다면 법원에 징계 무효 소송을 제기하라"며 "제가 직접 변론하겠다"고 전했다. 아울러 "법원에서 징계 과정에 문제 있다고 밝혀진다면 당원 게시판 사건과 내란몰이에 앞장섰던 두 가지 사건을 한데 묶어서 다시 징계하겠다"고 예고했다. 장 대표는 한 의원에 대한 징계 절차를 다시 밟아도, '제명' 결정이 뒤바뀌진 않을 것이라고 주장했다.

또한 장 대표는 황 위원과 최 교수의 제보 내용, 공개 방식의 신빙성을 따졌다. 최 교수가 장 대표 측에 6.3 지방선거 자문단 활동 대가로 최소 5억 원에서 최대 10억 원을 요구했다는 <문화일보> 보도에 장 대표는 "보도 내용 그대로 봐달라"고 했다.

그는 현재 이뤄지고 있는 폭로 내용이 "국민의힘 당 대표의 사적 대화를 몰래 들여다보는 재미 그 이상도 그 이하도 아니"라며 "(한 의원) 징계 수위에 아무런 문제가 없다"고 말했다.

한 의원을 비롯한 친한동훈계 인사들에 대한 윤리위의 징계 시점, 수위 등에 장 대표가 깊이 관여했다는 의혹에는 "윤리위가 달나라에 있는 기구인 것처럼, 당과 아무런 관련 없이 움직이는 기구인 것처럼 생각하는 거 자체가 잘못"이라며 "어떠한 당 대표의 의견도 들어가면 안 된다고 생각하는 거 자체가 잘못"이라고 주장했다.

그는 "모든 결정의 책임을 져야 하는 당 대표가 윤리위 징계와 관련해 의견을 제시하는 건 지극히 당연한 일"이라고도 했다.

한편 한 의원은 이날 페이스북을 통해 "오늘 장 대표의 말은 '윤리위는 독립기구고, 윤리위 결정 내용을 사전에 몰랐다'고 했던 건 거짓말이고, 실제로는 외부인인 최 교수를 통해 배후에서 윤리위의 한동훈·김종혁·배현진 등 정적의 제명, 징계 내용, 시기 등을 조종했다는 걸 스스로 인정한 것"이라고 날을 세웠다. 최 교수는 오는 25일 '10억 요구설'에 대한 반박 보도자료를 배포한다는 계획이다.