도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 간첩 의심 여성과 불륜 의혹을 받는 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀에 개입한 것을 두고 미 정치권에선 주가와 국가안보를 맞바꿨다는 비판이 쏟아졌다. 정부가 기업 결정에 과도하게 개입했다는 경계심도 치솟았다. 중간선거 뒤 존재감을 잃고 있던 트럼프 대통령이 이번 사건으로 다시 이목을 끄는 데 성공했다는 평가다.

미 정치권 양당 모두에선 젠슨 황 복귀를 비판하며 엔비디아 조사를 강화해야 한다는 목소리가 나왔다. 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 23일(이하 현지시간) 소셜미디어(SNS)를 통해 "트럼프는 국가안보보다 자신의 재산상 이익과 억만장자 친구들의 요구를 우선시하고 있고 이는 그가 선거 완패에서 아무 것도 배우지 못했음을 여실히 보여준다"며 "민주당은 트럼프 행정부, 젠슨 황, 다른 엔비디아 임원진, 금전적 이익을 위해 국가안보를 팔아 넘기는 모든 이들의 잘못된 행위를 조사하기 위해 전력을 다할 것"이라고 다짐했다.

내년 하원의장을 맡을 것으로 예상되는 하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 23일 성명을 통해 "의회가 엔비디아의 부정행위와 하워트 러트닉 상무장관 및 상무부의 부패한 권력 남용에 대해 신속, 철저, 광범위한 조사"에 나설 것이라고 밝혔다. 그는 "강력한 인공지능(AI) 기술이 중국 공산당 및 다른 적대 세력에 악용되는 걸 막는 강력한 수출 통제 법안" 추진을 예고했다.

공화당 의원들도 비판에 가세했다. 공화당 소속 피트 리케츠 상원의원(네브래스카)도 소셜미디어에 "황의 행동은 복직을 정당화하지 않는다"며 "오늘 엔비디아가 내린 결정이 젠슨 황의 의회에서 증언해야 할 의무를 면제하지 않는다"고 분명히 했다.

공화당 소속 존 커티스 상원의원(유타)은 소셜미디어(SNS)를 통해 "엔비디아 이사회는 젠슨 황 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않는다는 결론을 내리는 데 미 고위 당국자들의 의견을 참고했다고 밝혔다"며 "몇 가지 질문이 있다. 우리 정부에서 누가 의견을 제시했나? 그들이 이사회에 뭐라고 말했나? 이사회는 어떤 근거를 바탕으로 위험이 없다는 결론을 내렸나?"라고 적었다.

트럼프 대통령은 젠슨 황 복귀에 영향력을 행사했음을 숨기지 않고 있다. 그는 23일 미 CNBC 방송에 "(엔비디아) 이사회와 직간접적으로 이야기를 나눴다"며 "이번 사안은 중대한 결정이었기 때문에 나는 많은 사람과 얘기를 나눴고 이사회는 우리가 하길 원했던 대로 결정했다"고 말했다.

그는 "이사회가 알고 싶어했던 것 중 하나는 국가안보 문제가 있는가 하는 것이었다"라며 조사 뒤 "우린 '아니다, 문제 없다'고 말했다"고 밝혔다. 그는 "내가 거래를 성사시켰다"고도 했다.

미 CNN 방송은 주말 동안 이어진 전화 통화에서 JD 밴스 부통령을 비롯한 고위 당국자들이 엔비디아 이사회에 황 CEO를 복귀시키도록 비공개적 압력을 가했다고 이 문제에 정통한 여러 소식통을 인용해 전했다.

트럼프 대통령은 국가안보 문제가 없다고 주장 중이지만 <로이터> 통신을 보면 미 상무부는 23일 젠슨 황과 내연 관계로 의심되는 앨리스 황이 임원으로 있었던 회사인 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드를 수출 통제 제재 대상 명단에 올렸다. 앨리스 황은 중 간첩 의혹을 받고 있다.

"트럼프, 주가 위해 뭐든지 해…중간선거서 부패 문제 제기한 유권자 무시"

<뉴욕타임스>(NYT)는 "트럼프 대통령에게 주식시장은 오랫동안 경제정책을 가늠하는 중요한 척도였다"며 젠슨 황 복귀 압력은 "대통령은 인공지능 및 그에 의존하는 주식시장을 활발히 유지하기 위해 어떤 일이든 할 의향이 있고 어떤 위험도 감수할 준비가 돼 있음을 보여줬다"고 꼬집었다.

젠슨 황 CEO 복귀 소식 뒤 엔비디아 주가는 23일 30% 이상 폭등했다.

<워싱턴포스트>(WP)는 트럼프 대통령의 젠슨 황 복귀를 위한 영향력 행사를 통해 중간선거에서 유권자들이 제기한 가장 큰 문제 중 하나인 트럼프 가족 및 정부 부패 문제를 무시한 것이라고 비판했다. 신문은 엔비디아가 트럼프 대통령이 추진한 백악관 연회장 건설에 2500만달러(약 336억원)를 기부했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 엔비디아 주식을 보유해 이 회사 주가에 직접 영향을 받기도 한다. <파이낸셜타임스>(FT)는 23일 주가 폭등으로 트럼프 대통령이 보유한 엔비디아 주식 가치가 최대 1500만달러(202억원) 상승했다고 보도했다. 미 정부윤리위원회에 제출된 대통령 재산 신고서에 따르면 트럼프 대통령은 9월30일 기준 엔비디아 주식 최대 37만주를 보유했을 가능성이 있다.

크리스 밴 홀런 민주당 상원의원(메릴랜드)는 소셜미디어에 "이게 바로 조작된 체계"라며 "트럼프는 엔비디아 주식을 거래하고 엔비디아는 그의 연회장에 2500만달러를 기부했고 이제 트럼프는 황을 복귀시켰다. 국가안보는 개인적 특혜와 이익을 위해 희생될 수 없다"고 비판했다.

화제 중심으로 복귀…시진핑에게도 '건재함' 과시

젠슨 황 복귀를 통해 중간선거 뒤 레임덕 수순을 밟는 듯 했던 트럼프 대통령 또한 다시 화제의 중심으로 복귀했다는 평가다. <로이터>는 트럼프 대통령의 황 복귀 개입은 "의회 주도권을 민주당에 내줬음에도 워싱턴 안팎에서 어떻게 계속해서 권력을 행사할 수 있는지 보여주는 초기 징후"라며 "트럼프 대통령이 여론을 장악했다"고 짚었다.

황 CEO의 복귀로 트럼프 대통령이 지난주 시진핑 중국 국가주석과 만난 뒤 중국에 여전히 자신의 건재한 영향력을 보였다는 분석도 나왔다. 홍콩 <사우스차이나모닝포스트>(SCMP)는 미 컨설팅사 아시아그룹 디지털 부문 회장 조지 첸이 "중국 정부에 있어 엔비디아 사태는 단순히 인공지능 문제만은 아니었다"며 "이는 트럼프에 베팅하는 게 여전히 미국 정부와의 관계를 관리하는 가장 효과적 방법이라는 또 다른 증거였다"고 평가했다고 설명했다.

트럼프 대통령은 CNBC에 앨리스 황 의혹에 대해 시 주석과 "논의하지 않았다"며 "그가 알았다고 생각하지 않는다"고 했다. 이어 "내가 말할 수 있는 건 그(시 주석)가 젠슨이 천재라고 생각한다는 것"이라고 덧붙였다. 중국은 젠슨 황의 중 간첩 연루 의혹이 날조라고 반발해 왔다.

WSJ "트럼프가 시진핑 그토록 존경하는 이유를 이제 알겠다"

행정부가 기업 의사 결정에 개입한 정황이 드러나며 "국가 자본주의"라는 비판도 나왔다. <월스트리트저널>(WSJ)은 23일 '엔비디아와 트럼프의 국가 자본주의'라는 제목의 사설에서 "트럼프의 이례적 정치 개입은 법적·정치적 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.

신문은 "트럼프가 시진핑을 그토록 존경하는 이유를 이제야 알 것 같다"며 "그는 중국 공산당 수장이 자신의 목적에 따라 민간기업에 명령을 내리고 법을 무시하는 방식을 좋아한다"고 맹비난했다.

엔비디아 이사회의 오락가락하는 행태에 기업 지배구조에 대한 위기감은 더욱 올라갔다. <파이낸셜타임스>(FT)를 보면 엔비디아의 한 대형 투자자는 "기업 지배구조는 이제 (멸종된) 도도새나 다름 없다"고 비판했다.

미 증권사 번스타인 분석가들은 23일 "우린 젠슨의 복귀가 기쁘지만 이사회의 종잡을 수 없는 대응은 솔직히 우스꽝스럽다"며 이번 사태는 "그들의 판단력과 의사결정 과정에 대한 타당한 의문을 제기하며 그들이 다른 중요한 결정은 어떻게 내리는지 의문을 품게 한다"고 지적했다.