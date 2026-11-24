이재명 대통령은 24일 "종교 활동을 빙자해서 범죄 행위, 불법 행위를 자행하는 사이비 종교 단체에 대한 해산 절차를 말씀드린 바 있다"면서 "최근까지 온갖 범죄행위들, 조직 자체를 활용한 불법 범죄행위들이 드러나고 있기 때문에 실효적인 조치를 현실적으로 검토할 때가 됐다"고 했다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 종교 단체 소관부처인 문화체육관광부에 "그동안의 검토 내용, 현재 상황, 앞으로 계획 등을 나중에 별도로 보고를 해달라"고 주문하며 이같이 말했다.

구체적으로 언급하지는 않았지만 더불어민주당에 집단 당원 가입 갈등을 부른 신천지를 지목한 것으로 보인다.

이 대통령은 지난해 "정교분리는 정말 중요한 원칙인데 이를 어기고 종교재단이 조직적, 체계적으로 정치에 개입한 사례가 있다"며 종교재단 해산 절차를 검토하라고 지시한 바 있다.

이 대통령은 이어 "정치권 모두가 주권자로부터 부여받은 책무를 되새기며 민생을 위해 초당적인 지혜를 발휘해야 할 때"라며 국회에 예산안 처리 법정 시한(12월 2일)을 지켜줄 것을 당부했다.

이 대통령은 "민생과 무관한 작은 차이나 소모적 다툼에 집착하기보다는 내년도 예산안과 시급한 민생 경제 과제 처리에 먼저 손잡아 주시기를 부탁한다"며 이같이 말했다.

아울러 "지난주 연간 수출액이 사상 처음 1조 달러를 돌파한 데 이어 올해 경제성장률이 4%에 가까울 것이라는 전망도 나오고 있다"며 "이러한 추세를 계속 이어가려면 성장의 불씨를 더욱 키우고 민생 회복의 온기가 국민의 일상 곳곳으로 퍼져 나갈 수 있게 해야 한다"고 했다.

이 대통령은 "정치의 본령이자 국정의 궁극적인 목표는 국민 삶의 실질적인 개선"이라며 "아무리 그럴듯한 주장과 거창한 명분도 국민의 실제 삶과 동떨어져 있다면 공허한 말잔치에 지나지 않는다"고 했다.

그러면서 "책임 있는 실천, 실질적 성과를 두고 잘하기 경쟁을 하는, 일하는 정치를 위해서 모두가 힘을 모아 주기를 부탁한다"고 덧붙였다.

이 대통령은 12.3 비상계엄 사태를 언급하며 여권 내부 단합을 주문하기도 했다. 이 대통령은 "오늘 국무회의에서는 빛의 혁명이 있었던 12월 3일을 국가 기념일인 국민 주권의 날로 지정하는 안건을 처리할 예정"이라며 "역사적인 국민 주권의 날을 국가 기념일로 정해 기리는 것은 나라의 주인이 국민이라는 국민 주권의 원칙을 다시 한 번 확고하게 세우기 위한 것"이라고 했다.

이 대통령은 "서로 생각과 살아온 길은 달랐지만, 그날 우리 모두는 계엄군에 맞서 국회를 지키고 민주주의를 다시 세우는 데 힘을 모았다"며 이같이 말했다.

특히 "내란의 위기는 넘었지만, 우리 앞에는 여전히 수많은 도전 과제가 놓여 있다"며 "작은 차이와 갈등을 넘어 그 춥고 길었던 내란의 밤을 함께 이겨낸 것처럼 국민이 주인인 나라, 더 튼튼한 민주주의를 향해 굳게 손을 맞잡고 함께 앞으로 나아가자"고 했다.