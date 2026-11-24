미국 중간선거 이후 좌파 정치조직 '미국 민주사회주의자들(이하 DSA)'의 위상과 명성이 치솟고 있다. 사실 중간선거 결과가 나오기 전만 해도 DSA는 민주당 주류에게 애물단지 취급을 당했다. 리버럴 논객들은 DSA의 '급진 좌경' 정책 탓에 민주당 후보들이 트럼프 정부-공화당의 역공을 받아 고전을 면치 못할 것이라며 DSA를 공격했다.

그러나 결과는 정반대로 나왔다. 민주당이 대승을 거둔 가운데, DSA 하원의원이 2명에서 8명으로 늘어났고 DSA를 비롯한 좌파 성향 후보들의 선거운동이 민주당 승리에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

그러자 한국 사회에서도 DSA가 갑자기 호사가들의 이야깃거리로 떠올랐다. '한국 진보, DSA를 배우자' 식의 보도나 소개가 잇따른다. 그리고 이런 논의에 항상 따라붙는 결론 중 하나는 한국 진보세력도 DSA를 본받아 더불어민주당의 내부 분파로 활동하는 게 낫지 않겠냐는 것이다. 한계에 부딪힌 독자 진보정당을 고집하지 말고 더불어민주당에 입당해 당을 좌경화시키든가 접수(?)하는 길을 택하라는 훈수다.

한데 이런 권고가 과연 현실적이거나 바람직한지 따지기 전에 먼저 짚어야 할 게 있다. 그것은, DSA가 정말 미국 민주당의 내부 분파가 맞느냐는 것이다. DSA의 공직선거 후보는 대부분 '민주당' 후보로 선거에 뛰어들며 당선자는 '민주당' 소속 공직자로 분류된다. 한국 정치의 상식으로 보면, 민주당 내부의 한 그룹으로 이해하지 않을 도리가 없다.

하지만 DSA는 민주당 내 의견그룹이 아니며, 그 자체로 대중정당인 독자적 정치조직이다. 이런 DSA의 공직선거 후보들이 '민주당' 간판을 달고 출마하는 것은 전 세계에서 미국에만 있는 독특한 정당-선거제도에서 비롯된 관행이다. 'DSA에서 배우자'는 이야기를 하기 전에 이런 사실부터 정확히 파악하지 않으면 안 된다.

DSA의 역사적 뿌리는 미국 사회당

DSA의 역사적 뿌리는 미국 사회당이다. 사회당은 20세기 초에 공화당-민주당 양당 정치에 도전하며 미국에 사회주의 이념-운동을 정착시키려 노력했다. 참으로 처절한 고투였다.

유진 뎁스, 노먼 토머스 같은 당 지도자들이 대통령선거에 출마해 당을 알렸고, 위스콘신 주의 밀워키에서 1912년에 첫 '사회주의자 시장'을 당선시키면서 '하수도 사회주의'란 말을 유행시켰으며, 노동조합을 끊임없이 설득해 노동운동의 탄탄한 지지를 받는 좌파정당을 구축하려 했다. 한국의 진보정당이 걸어온 길과 다르지 않은 고된 여정이었다.

그러나 사회당의 도전은 '일단' 실패로 끝났다. 양당 중심 정치를 무너뜨린다는 목표로 보면, '실패'라고밖에 할 수 없는 결과였다. 대공황 시기에 F. D. 루즈벨트 대통령의 민주당 정부가 사회당 정책 중 상당부분을 '뉴딜'이라는 이름 아래 수용하면서 민주당과 사회당 사이의 거리가 좁아졌다.

더 뼈아픈 것은 이 시기에 대다수 노동조합이 민주당을 조직적으로 지지하기 시작했다는 사실이다. 이후 사회당은 대중정당으로서 활력을 잃고 말았다(사회당의 도전과 좌절에 관한 보다 상세한 설명으로는, 장석준, <세계 진보정당 운동사>[서해문집, 2019]를 참고할 수 있다).

급기야 1972년 당대회에서 흑인 시민권운동의 저명한 지도자이자 당 공동대표 중 한 명이었던 베이어드 러스틴 등의 주도로 조직 재편안이 채택됐다. 우선 이름부터 '사회당'에서 '미국 사회민주주의자들(이하 SDUSA)'로 바꿨다. '사회주의'가 너무 급진적으로 들린다며 '사회민주주의'로 변경했고, 1956년 대선 이후로는 대통령후보도 못내는 처지이니 더는 '정당'이라고도 하지 않겠다는 것이었다. 사실상 활동가 중심의 정치조직, 그것도 민주당 안에서 활동하는 조직이 되겠다는 선언이었다. 이는 어떻게 보면 미국 사회당의 역사적 '항복' 선언이기도 했다.

미국 내 빈곤 문제를 고발한 베스트셀러 <미국의 이면(The Other America)>의 저자인 또 다른 공동대표 마이클 해링턴은 이 결정에 반발해 대표직을 사임했다. 좌파 사회민주주의 성향이었던 해링턴은 '사회주의'라는 명칭을 굳이 폐기할 이유가 없다는 입장이었고, SDUSA 다수파가 민주당 주류(냉전 리버럴)의 눈치를 보며 베트남 전쟁을 과감히 반대하지 않는 것도 못마땅해 했다. 굳이 민주당과 더 이상 경쟁하지 않을 거라면, 베트남 전쟁을 일으킨 민주당 주류가 아니라 반전운동을 통해 급진화한 젊은 민주당 지지층과 제휴해야 한다고 봤다.

해링턴은 결국 다음해 SDUSA에서 탈퇴해 800명이 조금 넘는 동지들과 함께 '민주사회주의 조직위원회(이하 DSOC)'를 결성했다. SDUSA 말고 사회당을 계승하는 조직이 하나 더 생긴 셈이었다. DSOC는 1982년에 1960년대 신좌파운동의 맥을 잇는 '새미국운동(NAM)'과 통합해 '미국 민주사회주의자들'로 재탄생했다. 이것이 DSA의 탄생 과정이다.

미국의 독특한 정당-선거제도를 활용하려 한 DSA의 전략

그런데 과거 사회당 식으로 민주당과 대등하게 경쟁하려 해서는 승산이 없다고 결론내렸다는 점에서는 사실 SDUSA 잔류파와 해링턴 노선의 DSOC 사이에 별 차이가 없었다. DSOC와 그 후신인 DSA는 앞으로 공직선거 후보는 민주당 예비경선을 거쳐 민주당 후보로 출마한다고 방침을 세웠다. DSOC-DSA는 상하원 내 민주당 의원단의 결정과 상관없이 움직이는 엄연한 독자 조직이지만, 공직선거 후보는 '민주당' 간판을 달고 나와 당선 가능성을 높인다는 것이었다.

이것은 미국만의 독특한 정당-선거제도를 감안하지 않으면 이해하기 쉽지 않은 방침이다. 미국 정치를 지배하는 양대 정당은 다른 나라에 존재하는 정당들과는 조직 형태가 전혀 다르다. 현대의 다른 모든 정당의 기반은 '당원'이지만, 미국 민주당, 공화당에게는 '당원'이 없다. 당비를 내고 당 사업에 참여하며 당직 후보와 공직선거 후보를 선출할 권한을 지니는 당원이 없다. '민주당원', '공화당원'이라는 말이 흔히 쓰이지만, 이는 공직선거의 유권자 등록 과정에서 유권자가 양대 정당 중 어느 쪽을 지지한다고 표기했는지에 따른 '유권자 분류'일 뿐이다.

이런 이상한 '정당' 형태가 미국 정치를 지배하는 이유는 역설적으로, 민주주의의 역사가 다른 나라보다 훨씬 앞선 미국에 정당들이 '너무 일찍' 출현했기 때문이다. 19세기 초에 미국에 등장하기 시작한 정당들은 당원 정체성이나 당원-비당원 경계가 애매한 선거 동원 조직이었다. 19세기 말에 공화당-민주당 양당 구도가 정착된 뒤에도 이 점은 크게 바뀌지 않았다.

당원제도를 갖춘 현대적 정당은 19세기 말에 유럽에서 독일 사회민주당(SPD), 즉 노동계급 대중정당이 등장하면서 비로소 출현했다. 독일 사회민주당을 본받은 좌파정당들이 여러 나라에서 성장하자 각국의 기존 우파정당들도 이에 맞서 현대적 정당 체계를 갖추기 시작했다. 당원을 모집하고 당대회를 소집하며 당 내 선거를 실시해 상설 집행부를 구성했다.

다만 미국은 사회당의 도전이 끝내 좌절되는 바람에 기존 정당들이 변신할 필요가 없어졌다. 오히려 예비경선제도 등을 통해 '당원 없는' 정당 체계를 발전시켜갔다.

이런 미국식 정당제도는 다른 나라 정당제도에 비해 '원시적'으로 보인다. 그러나 다름 아닌 이 시대착오적 성격 덕분에 양대 정당이 다른 나라의 어떤 정당도 발휘해본 적 없는 지배력을 행사하게 됐다. 선거 때마다 거의 모든 유권자가 '민주당원' 아니면 '공화당원'으로 등록하고 두 당의 공직후보 예비경선에 참여했고, 이런 경험이 거듭되면서 아주 자연스럽게 양당 중심 정치가 대중 속에 깊이 뿌리내렸다.

이렇게 미국 정치제도 자체의 핵심 구성요소로 자리 잡은 양대 정당에 맞서 사회당 같은 제3당이 성장하기란 쉽지 않다. 비슷한 처지에 있는 다른 나라의 신진 정치세력들조차 감히 상상하기 어려울 만큼 어렵다.

그러나 이런 미국식 정당-선거제도의 독특성으로 인해 정반대 방향에서 또 다른 역설이 작동할 수도 있다. DSA의 선거 방침은 바로 이 점을 노린 것이었다. '원시적' 정당제도 덕분에 공화당-민주당이 막강한 헤게모니를 발휘하지만, 정당제도가 이렇게 유례없이 느슨하기 때문에 DSA 같은 조직이 상당한 자율성을 누리면서 양대 정당 중 한 쪽(민주당)의 간판을 달고 선거에 도전할 여지 또한 생긴다.

DSA는 이 점을 십분 활용해 다시 '사회주의자'를 공직자로 당선시키기 시작했다. 그 중에는 조란 맘다니 이전에 뉴욕시장(1990-93년)을 역임한 DSA 회원 데이비드 딩킨스도 있다.

민주당과 단절해 독립하길 꿈꾸는 DSA 좌파

그런데 지금까지 설명한 것은 단지 '과거의' DSA일 뿐이다. 지금의 DSA는 2010년대에 커다란 단절을 겪고 새로 태어난 조직이라 할 수 있다.

2016년 버니 샌더스 상원의원의 민주당 대선 예비경선 도전 뒤에 수만 명의 샌더스 지지자들이 DSA에 쇄도했다. 2008년 금융위기 이후 신자유주의에 불만을 갖기 시작하고 샌더스 선거운동을 통해 정치적으로 각성한 젊은 세대(이른바 '밀레니얼 사회주의 세대')가 미국 내 여러 급진좌파 정치조직 중 DSA를 둥지로 선택했던 것이다. 그래서 수천 명 수준이던 기존 회원은 삽시간에 소수파가 되어 버리고, DSA는 거의 청년 조직으로 변모했다.

물론 거듭난 DSA도 출범 이후 견지해온, 민주당을 활용한 선거 출마 방침을 이어받았다. 밀레니얼 사회주의 세대가 다른 정파가 아닌 DSA를 거처로 삼은 이유 가운데에는 확실히 이런 DSA 특유의 실용주의 전통이 있었다. 그러나 DSA의 정신적 DNA가 크게 변화한 것 역시 사실이다. 도식적으로 정리하면, DSA 구세대의 해링턴 노선과 신세대의 샌더스 노선 사이의 교배를 통해 새로운 원칙과 지향이 탄생했다.

샌더스 상원의원은 시카고대학에 다니던 1960년대 초에 사회당 청년조직인 '청년사회주의 동맹(YPSL)'에 가입하며 정치에 첫 발을 들여놓았다. 이후 샌더스는 줄곧 '민주사회주의자'라 자임하며 공직선거에 무소속으로 출마했다. 상하원에서 민주당 의원단에 가입하거나 민주당 대선 예비경선에 뛰어들기는 했지만, '민주당' 간판은 단 한 번도 달아본 적이 없다(이 역시 한국의 정치 상식으로는 이해하기 힘든 사례다).

사실 샌더스는 '민주당' 간판으로 출마한다는 DSA의 방침을 늘 비판해왔으며, 이 입장 차이 때문에 DSA에 가입하지 않았다.

이런 샌더스 상원의원의 감화를 받으며 DSA에 대거 결합한 새 회원들은 DSA의 실용주의를 계승하면서도 사회주의-노동계급 정치의 독자성을 이전보다 더 과감히 부각시키는 노선 전환을 꾀하기 시작했다.

2010년대 중반 이후 이런 지향을 둘러싸고 논쟁이 거듭되면서 DSA 안에는 여러 내부 의견그룹이 등장했다. '코커스Caucus'라 불리는 이 의견그룹들은 2년마다 열리는 당직 선거에서 확인된 회원들의 지지 규모에 비례해 DSA의 전국집행기구 '전국정치위원회(NPC)'(총27석)를 구성한다. 2026년 현재 NPC 내 의견그룹 분포를 보면, DSA 회원들의 모색과 고민이 어떠한지 짐작해볼 수 있다.

가장 많은 의석을 점한 그룹은 각각 5석을 얻은 '빵과 장미(Bread & Roses)'와 '그라운드워크(Groundwork, 토대 놓기)'이고, 그 다음이 각각 4석을 얻은 '사회주의 다수파 코커스(Socialist Majority Caucus)'와 '혁명의 봄(Springs of Revolution)'이다. 3석씩 얻은 '붉은 별(Red Star)', '마르크스주의자 단결 그룹(Marxist Unity Group)'이 그 뒤를 이으며, 나머지 의석은 '개혁과 혁명(Reform & Revolution)', '자유지상주의적 사회주의 코커스(Libertarian Socialist Caucus)', '카네이션(Carnation)'이 1석씩 차지하고 있다.

이 중 '사회주의 다수파 코커스'와 '그라운드워크'가 DSA 구세대의 전통과 가장 가깝다. 이들은 DSA가 더욱더 활발히 '민주당' 간판으로 선거와 각급 의회에 개입하길 바란다. 다만 연혁이 상대적으로 오래된 '사회주의 다수파 코커스'가 제도정치 자체를 강조하는 데 반해 그린뉴딜 캠페인을 통해 등장한 '그라운드워크'는 풀뿌리 조직화에 강조점을 둔다.

놀랍게도 DSA 구세대로 이뤄진 의견그룹 '북극성(North Star)'은 완전히 소수파가 돼 NPC에 아예 진출하지도 못했다. 그래서 현재는 '사회주의 다수파 코커스'와 '그라운드워크'가 DSA 안에서 상대적 우파를 대변한다.

그 반대편에 다양한 색깔의 상대적 좌파 의견그룹들이 있는데, 그 중 가장 규모가 크고 현 NPC를 주도하는 그룹은 '빵과 장미'다. '빵과 장미'는 노동조합 현장조합원 조직화를 통해 사회주의 정치의 노동계급 기반을 강화하는 것을 중요시한다. DSA 안에서 노동운동과 흑인운동, 여성운동, 소수자운동 그리고 반제국주의 투쟁을 가장 통합적으로 바라보려고 노력하며, 이런 점에서 DSA 안의 상이한 흐름들을 최대한 하나로 잇는 역할을 한다. 잘 알려진 미국 좌파 저널 <자코뱅(Jacobin)>의 주요 필자들이 이 경향과 연결돼 있고, 그래서 이 저널을 살펴보면 '빵과 장미'의 입장이나 동향을 쉽게 확인할 수 있다.

NPC 내의 나머지 그룹들은 모두 '빵과 장미'보다 더 왼쪽에 있다. '혁명의 봄'은 팔레스타인 연대 투쟁에 앞장선 회원들이 만든 의견그룹이며, 반제국주의 투쟁을 중심에 둔다. '붉은 별'과 '마르크스주의자 단결 그룹'은 마르크스-레닌주의의 계승, 발전을 표방하고, '개혁과 혁명'은 트로츠키주의자들이 DSA에 가입해 만든 의견그룹이다. '자유지상주의적 사회주의 코커스'는 아예 아나키즘을 내세우며 특히 머레이 북친의 생태 공동체 자치 사상을 적극적으로 계승한다.

참으로 다양하다. 그리고 민주당이 담기에는 다들 너무 급진적이다. 그런데 '빵과 장미'부터 '자유지상주의적 사회주의 코커스'에 이르기까지 이 모든 그룹들을 관통하는 공통의 지향과 문제의식이 있다. 그것은 DSA가 '언젠가는' 민주당과 단절해 독자적인 사회주의-노동계급 정당을 건설할 수밖에 없다는 전망이다.

이들은 '사회주의 다수파 코커스'나 '그라운드워크'에 비해 '민주당' 간판을 통한 활동을 더 '과도적'인 수단으로 바라본다. 비록 당장은 아니더라도 독자 정당 건설은 '확정적' 목표이며, 따라서 지금 민주당을 통해 벌이는 모든 활동은 독자 정당 건설의 토대를 놓는 의식적 준비 작업이 되어야만 한다.

이들은 이러한 전망을 'dirty break'라 칭한다. 한국어로 번역하자면 '지저분한 단절'쯤 되겠다. 사실 DSA 안에는 이보다 더 나아가, 지금 당장 민주당과 단절하고 독자 정당을 창당하는 '선명한 단절(clean break)'을 주창하는 회원들도 있다. '지저분한 단절'론은 그나마 현실을 고려하여 기존 DSA의 실용주의적 방침과 독자 정당 창당 목표를 연결시키려는 노력의 산물이다.

NPC 내 의견그룹 분포가 회원 투표의 결과인 점을 감안하면, DSA 회원의 2/3는 미구에 민주당으로부터 독립해 사회당의 역사적 도전을 새롭게 재개해야 한다는 확고한 입장을 갖고 있는 것이다.

한국 진보정당과 DSA의 고민은 다르지 않다

물론 DSA 좌파의 입장이 이 조직 전체의 입장은 아니다. 이미 살펴본 것처럼, DSA에는 민주당을 좌파정당으로 개조하는 것이 충분히 가능하며 유일하게 현실적인 목표라 믿는 '북극성' 그룹의 고참 회원들도 있고, 독자 정당 문제는 일단 논외로 둔 채 DSA 소속 공직자와 DSA를 지지하는 대중조직을 늘리는 데 매진하자는 회원들도 있으며, 지금 당장이라도 독자 정당을 창당할 수 있는 만반의 준비를 갖춰놓자는 회원들도 있다. 이 중 어떤 의견도 DSA 전부를 대표하지 못한다. DSA는 고민하고 있고, 방황하고 있으며, 끊임없이 시도하고 있다.

이 점을 정확히 짚으며 DSA를 소개하거나 DSA와 한국 진보정당운동을 비교해야 한다. DSA는 미국의 너무나 독특한 정치 환경 때문에 '민주당 활용'이라는 고육지책을 선택했지만, 이것은 DSA 회원들 자신이 보기에도 분명히 '고육지책'이다. 한국에서 DSA의 성공이 당황스럽게도 진보정당 운동을 접어야 할 이유로 소개될 때에 막상 DSA의 다수 회원은 독자 정당을 (다시) 건설할 길을 고민하고 있다.

이 점에서 한국 진보정당 운동과 DSA 사이에 도대체 어떤 차이가 있는가? 한국의 진보정당 운동과 DSA 모두, 별로 다르지 않은 어려움 속에서 서로 다르지 않은 고민을 하며 결코 다르지 않은 고투를 거듭하고 있을 따름이다.