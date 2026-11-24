국민의힘은 24일 국내 증시 급락에 대한 정부 책임론을 주장하며 "이재명 버블(거품 현상) 진상규명" 특검 도입을 추진하겠다고 밝혔다.

국민의힘 정점식 원내대표는 이날 국회에서 원내대책회의를 열고 "어제 주식시장을 모니터링하면서 가장 납득하기 힘들었던 장면은 어제 하루 국민연금이 포함된 연기금이 1580억 원 순매도했다는 것"이라며 "연기금이 코스피 폭락을 거들어준 셈"이라고 말했다.

정 원내대표는 "올해 초 코스피가 오를 땐 어떻게든 증시를 부양시키려고 국민연금의 정상적인 리밸런싱(자산 비중 재조정)까지 유예하더니, 정작 증시 폭락 땐 덩달아 주식을 매도하나"라며 "지방선거를 앞두고 모종의 이유로 리밸런싱을 미룬 결과, 국민연금은 주식시장의 소방수 역할은커녕 국민 노후자금의 막대한 손실을 입고 증시 폭락에 가담하는 천덕꾸러기가 됐다"고 했다.

그는 "코스피는 5개월 만에 9100포인트에서 반 토막이 됐고, 코스닥은 2년 만에 최저치를 기록했다"며 "부동산 정상화가 코스피 5000보다 쉽다고 자신만만하던 이재명 대통령은 왜 이 상황에 대해 한 말씀도 없나"라고 공세를 폈다.

정 원내대표는 이를 "2026년 '이재명 버블'의 처참한 붕괴"라고 규정하며 "국민의힘은 무리한 지방선거용 증시 부양 주가조작의 진실을 밝히기 위한 '이재명 버블 진상규명 특검' 도입을 추진하겠다"고 예고했다.

임이자 정책위의장도 "많은 투자자의 손실은 정부 정책 실패와 안일한 대응이 만든 인재"라며 "단일종목 레버리지 ETF를 졸속 도입한 데 이어 국민연금의 국내 주식 비중까지 억지로 늘렸다"고 언급했다.

임 정책위의장은 "위기 대응의 핵심은 속도와 규모다. 시장을 압도할 수 있는 명확한 발동 기준과 투입 규모, 시점부터 밝혀주기 바란다"며 "금리, 환율, 채권시장을 아우르는 실질적인 금융 방화벽을 구축해서 이번 위기가 산업 전방위로 번지는 것을 막기 바란다"고 촉구했다.