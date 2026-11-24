더불어민주당과 정부가 올해 대학수학능력시험을 기점으로 불거진 이른바 인공지능(AI) 활용 부정행위 우려에 대한 후속대책을 예고했다. 사퇴한 최교진 전 교육부 장관에 대한 간접적 비판도 이 과정에서 나홨다.

한병도 민주당 원내대표는 24일 원내대책회의에서 "수능은 끝났지만 국가시험 공정성을 지키기 위한 당정의 노력은 계속될 것"이라며 "수험생이 감당해야 할 것은 시험에 대한 고민이지, 누군가의 반칙에 대한 불안이 되어서는 안 된다"고 강조했다.

한 원내대표는 "오늘 범정부 '국가 주관 시험 부정행위 대응 TF'가 공식 출범한다"며 "한성숙 국무총리를 단장으로 수백 개에 달하는 부정행위 대응 방안을 논의할 예정"이라고 예고했다.

그는 범정부TF를 중심으로 "시험 관리 체계 전반을 점검하고, 범정부적 대응 시스템을 구축하는 등 날로 진화되는 부정행위 근절을 위한 정책적 대안이 마련될 것"이라며 "민주당도 원내 TF를 중심으로 대책을 논의하고, 정부와도 긴밀히 협력해 제도 개선을 탄탄하게 뒷받침하겠다"고 예고했다.

당의 몫으로는 "고민정 교육위 간사를 단장으로 하는 원내 TF를 즉각 구성하겠다"며 "수능 부정행위 적발 시 응시 제한 기간을 (10년으로) 확대하는 고등교육법 개정안을 즉시 처리하겠다"고 밝혔다. 그는 "오는 27일 교육위 전체회의에 상정하고 30일 법안소위에서 속도감 있게 심사, 이번 정기국회 내 조속히 처리하겠다"고 부연했다.

김민석 당대표도 같은날 당 공식 유튜브 채널에 나가, 최교진 전 장관 사퇴로 공석이 된 교육부 장관 인선과 관련해 "AI 시대로의 전환에 있어서 교육의 근본적 변화·전환이 어디로 가야 할 것인가 짚어내는 전환기적 역량이 제일 중요하지 않을까"라고 언급하면서 "사실 이번 수능 문제도 어떻게 보면 그런 것 아니겠나. 그런 데서 생긴 문제를 좀더 긴장감 있게 바라보고 우리가 대처했어야 되는 것 아닌가"라고 언급해 눈길을 끌었다.

한편 민주당 원내지도부는 전날 발표된 개각과 관련 "적재적소에 인재를 배치해 국정 운영에 활력을 불어넣을 개각"(한 원내대표)이라고 평가하면서 "오늘 (이용철 법무장관 후보자) 청문회를 시작으로 26일 안덕수 국세청장 후보자와 새로 지명된 후보자들의 청문회를 정쟁이 아닌 정책 검증의 장으로 만들겠다"고 야당 공세를 선제 차단했다.

한 원내대표는 또 "예산안의 법정기한 내 처리는 국회의 책무"라며 "(예결위) 심사 시한인 11월 30일까지 1주일도 남지 않았다"고 지적했다. 그는 "국민의힘은 미래대응기금에 맹목적으로 반대하고 무리한 조건을 내걸어 예산안 심사를 지연시키고 있다"며 "국민의힘 요구대로 국채 상환비율을 50%로 못박으면 재정운용 탄력성이 과도하게 경직된다"고 주장했다.