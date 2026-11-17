강원문화재단의 강원다운작품개발지원사업 3년 차 선정작인 가수 겸 작곡가 김산돌의 앨범 '탕유관동록'이 전국 음악가들과의 협업을 거쳐 '탕유관동록 Pt. 2'로 확장됐다.

탕유관동록(宕遊關東錄)은 조선시대 방랑 문인 매월당 김시습이 강원특별자치도 일대를 유랑하며 남긴 기록을 김산돌의 시선으로 재해석한 지역 기반 창작 프로젝트다.

▲탕유관동록 Pt. 2. ⓒ강원문화재단

이번 후속작에는 김일두, 모허, 신윤수, 쓰다, 송남현, 조웅 등 동료 예술가 6명이 참여해 각자의 음색과 해석으로 강원의 역사와 풍경을 입체적으로 담아냈다.

앞서 지난달 25일 서울 마포구 청음공간 틸트에서는 대중음악평론가 임진모의 진행으로 조웅과 송남현이 참여한 사전 청음회가 열렸다.

이어 오는 22일 서울 채널1969에서는 수록곡 물레길의 김일두, 경포대의 조웅이 김산돌과 함께 라이브 쇼케이스 무대에 오른다.

오는 29일 대구 제임스레코드 쇼케이스에는 김시습의 호를 딴 매월당에 참여한 제주 기반 듀오 모허와 철원평야의 풍경을 담은 소이산에 참여한 쓰다가 함께한다.

신현상 강원문화재단 대표이사는 "강원 고유의 서사가 다양한 예술가들과의 협업을 통해 전국적인 울림으로 확장돼 뜻깊다"며 "앞으로도 강원의 문화자원이 독창적인 콘텐츠로 결실을 맺도록 적극 지원하겠다"고 말했다.