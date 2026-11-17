태백시(시장 이상호)가 지난달 1일 조직개편으로 신설한 시민소통실을 중심으로 생활 속 불편사항에 신속하게 대응하고 있다.

시민소통실은 다양한 경로로 들어오는 시민 의견과 민원을 종합 관리하는 전담 조직이다.

▲시민소통실. ⓒ태백시

현장 확인부터 소관 부서 협의·처리상황 점검·결과 안내까지 민원 해결 전반을 맡는다.

태백시는 시민소통실 신설 이후 현재까지 도로 열선, 가로등 설치, 주차장 조성, 배수로 정비 등 일상과 밀접한 민원 총 40건을 접수해 관리하고 있다.

현장 확인이 필요한 사안은 접수 당일 출동을 원칙으로 삼는다.

여러 부서가 얽히거나 소관이 불분명한 민원은 시민소통실이 관계 부서와 직접 협의해 처리 방향을 조율한다.

그동안 꾸준히 제기되던 일부 고질적 생활민원이 전담팀 가동 이후 빠르게 해결되면서 민원인들의 호응도 이어지고 있다.

태백시는 앞으로 반복 발생하는 민원의 유형과 원인을 분석하고 처리 결과에 대한 사후점검을 강화해 유사한 불편이 재발하지 않도록 관리하기로 했다.

태백시 관계자는 "시민소통실은 시민의 목소리를 가까이에서 듣고 생활 속 불편사항을 신속하게 해결하기 위해 신설한 조직"이라며 "앞으로도 시민의 입장에서 작은 불편까지 세심하게 살펴 변화를 체감하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.