태백시(시장 이상호)가 농림수산식품교육문화정보원 주관 2026년 외국인 계절근로자 운영 지자체 우수사례 공모전에서 전국 우수상을 받았다.

농림수산식품교육문화정보원은 법무부가 지정한 중앙 계절근로 전문기관이다.

▲외국인 계절근로자 유치 업무협약. ⓒ태백시

이번 공모전은 전국 142개 운영 지자체 가운데 올해 법무부 우수지자체로 뽑힌 44개 시·군을 대상으로 서면·발표평가를 거쳐 수상 지자체를 가렸다.

시상식은 내달 9일 열린다.

태백시는 외국인 계절근로자 사업을 이탈자 없이 안정적으로 운영해 올해까지 4년 연속 법무부 우수지자체에 이름을 올렸다.

지난해에는 농업 고용인력 사업 분야에서 농림축산식품부장관상을 수상했다.

이번 평가에서는 근로자의 입국·근로·생활·출국 전 과정을 체계적으로 관리하고 필리핀 지방정부와 직접 협력·소통하며 안정적인 인력 운영체계를 구축한 점이 높은 점수를 받았다.

태백시는 우수 근로자를 리더로 선발해 한국식 농사법을 교육하고 교환공무원과 함께 전용 가이드북을 제작해 근로자의 현장 적응과 의사소통을 도왔다.

또 외국인 계절근로자를 지역사회 이웃으로 맞이해 유관기관·주민들과 협력하며 의류, 신발, 쌀 등 생활물품을 나누는 공동체 문화를 조성했다.

이상호 태백시장은 "외국인 계절근로자 사업이 지역 농가의 인력난 해소에 실질적인 도움이 되도록 체계적인 운영과 근로자 지원에 힘썼다"며 "내년에는 87농가에 513명의 계절근로자를 유치해 농가가 필요한 시기에 안정적으로 인력을 확보하고 지속 가능한 농업인력 공급체계를 정착시키겠다"고 말했다.