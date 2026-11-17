춘천시(시장 육동한)가 17일 중앙로터리 일대에서 현수막 없는 거리 정착을 위한 제5차 홍보 캠페인을 벌였다.

이날 캠페인에는 춘천시 건축과 직원과 사단법인 옥외광고협회 춘천시지부 회원 등 40여 명이 참여했다.

▲현수막 없는 거리 정착 제5차 홍보 캠페인. ⓒ춘천시

참가자들은 시민들에게 불법 현수막 근절의 필요성을 알리고 올바른 설치 기준과 지정게시대 이용 방법을 안내했다.

현수막 없는 거리 운영 취지와 춘천시의 정비 방침을 설명하며 자발적인 참여도 요청했다.

춘천시는 지난해 12월부터 올해 1월·4월·7월에 이어 이번까지 모두 5차례 불법 현수막 근절 캠페인을 열었다.

시민단체와 유관기관을 직접 찾아가 올바른 게시 방법을 안내하는 찾아가는 캠페인도 두 차례 진행했다.

이와 함께 춘천시는 올해 1월 강원특별자치도청과 춘천시청 주변 0.9㎞를 현수막 없는 거리로 지정한 데 이어 3월에는 요선동 적십자사거리에서 팔호광장까지 1.3㎞ 구간을 추가했다.

현재 총 2.2㎞ 구간에서 기준을 위반한 현수막을 정비하며 보행자 안전과 거리 환경을 관리하고 있다.

춘천시는 앞으로도 민·관 합동 캠페인과 불법 현수막 정비를 이어가고 다음 주에는 기관·단체를 직접 방문하는 제3차 찾아가는 캠페인을 열기로 했다.

춘천시 관계자는 "불법 현수막 문제는 지속적인 관리와 함께 시민들의 인식 변화가 중요하다"며 "앞으로도 시민과 함께 안전하고 쾌적한 거리 환경을 조성하고 누구나 걷고 싶은 춘천시를 만들어 가겠다"고 말했다.