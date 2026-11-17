횡성군(군수 장신상)이 2027년 농어촌 기본소득 시범사업 최종 선정을 위해 국회 설득전에 총력을 기울이고 있다.

장신상 횡성군수는 17일 서울 국회 의원회관을 찾아 한병도 더불어민주당 원내대표 등 주요 당 지도부와 관계 상임위 의원들을 잇달아 면담하고 주요 현안의 국비 확보와 공모 사업 선정에 힘을 모으기로 했다.

▲한병도 더불어민주당 원내대표 면담. ⓒ횡성군

횡성군은 민선 9기를 맞아 횡성 관광 500만 시대를 열기 위한 횡성치악산 맞이 광장 조성 사업을 추진해 새로운 성장 동력을 마련하고 있다.

이와 함께 고령화율이 41%를 넘는 지역 여건을 고려해 농어촌 기본소득 도입을 추진하며 지방소멸 위기 대응과 지역경제 활성화를 꾀하고 있다.

농림축산식품부가 주관하는 2027년 농어촌 기본소득 시범사업은 선정 지역 주민에게 1인당 매월 15만 원의 지역사랑상품권을 지급하는 정책이다.

농어촌 주민의 소득 안정과 지역 내 소비 선순환을 이끄는 사업으로 오는 19일께 최종 선정 결과를 발표한다.

이날 면담에서 횡성군은 다른 지자체와 차별화되는 지속 가능한 자립형 기본소득 재원 조달 모델을 핵심 강점으로 내세웠다.

도비 25%·군비 25% 등 지방비 분담에 따른 재정 부담 우려를 해소하고자 관내 관광 인프라를 활용한 관광수입 증대, 재산세·순세계잉여금의 전략적 재투자, 자체 수입 확충과 재정 건전성 확보 방안을 구체적으로 제시했다.

횡성군은 시범사업에 선정되면 인구 유출 방어와 청년층 귀농·귀촌 유입, 횡성사랑상품권 연계를 통한 골목상권·소상공인 매출 증대, 관광 수익이 군민 복지와 지역 상권으로 이어지는 관광·복지·지역경제 선순환 구조가 완성될 것으로 보고 있다.

도만조 횡성군 기획예산담당관은 "농어촌 기본소득은 단순한 소득 지원을 넘어 지역에 새로운 활력을 불어넣고 지속 가능한 지역발전을 이끄는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 중앙정부·국회 등 관계기관과 긴밀히 협력해 사업 선정과 국비 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.