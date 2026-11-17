강원특별자치도는 17일 강원특별자치도 농업인단체회관 주차장에서 제23회 한국여성농업인과 함께하는 김장김치 담그기 행사를 열었다.

이번 행사는 한국여성농업인 강원특별자치도연합회가 주최했다.

▲제23회 한국여성농업인과 함께하는 김장김치 담그기 행사. ⓒ강원특별자치도

우상호 강원특별자치도지사와 허영 국회의원의 배우자를 비롯해 농업 관련 기관·단체 관계자 등 100여 명이 참석해 여성농업인들을 격려하고 나눔에 동참했다.

특히 강원대학교 어린이집 7세 원아 16명이 참여해 여성농업인들과 함께 김장김치를 직접 담갔다.

▲제23회 한국여성농업인과 함께하는 김장김치 담그기 행사. ⓒ강원특별자치도

어린이들은 전통 김장 문화를 체험하고 정성껏 버무린 김치를 이웃과 나누며 나눔의 가치를 배웠다.

행사는 김장김치 담그기 체험, 홍보·증정 이벤트, 김치 전달식 순으로 진행돼 여성농업인과 지역사회 구성원이 어우러지는 화합의 장이 됐다.

▲제23회 한국여성농업인과 함께하는 김장김치 담그기 행사. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도 관계자는 "여성농업인들의 정성과 지역사회의 따뜻한 마음이 하나로 모인 자리"라며 "각계 인사와 어린이들이 함께 김장을 담그고 나눔에 참여해 의미가 크며 앞으로도 농업·농촌의 가치를 알리고 이웃사랑을 실천하는 활동이 확산하길 기대한다"고 말했다.

한국여성농업인 강원특별자치도연합회는 매년 김장김치 담그기 행사를 열어 지역사회에 온정을 전하고 여성농업인의 사회적 역할과 농업·농촌의 가치를 알리는 활동을 이어가고 있다.