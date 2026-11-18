경기도가 고액·장기 지방세 체납자가 소유한 건설기계를 집중 수색해 체납 세금 56억 2000만 원을 징수했다.

도는 지난 2월부터 10월까지 시군과 합동으로 지방세 500만 원 이상을 1년 넘게 체납한 건설기계 소유자 838명을 대상으로 전수조사를 실시하고, 체납자의 사업장과 장비 보관 장소를 찾아 징수 활동을 벌였다고 18일 밝혔다.

▲압류 중장비 ⓒ경기도

조사 결과 체납자 명의의 건설기계 1507대 가운데 명의 이전이나 장비 노후 등으로 압류 실익이 없거나 체납액을 자진 납부한 412대를 제외한 1095대를 압류했다.

이 중 체납자 243명이 소유한 건설기계 304대에 대한 현장 납부 독려와 압류 처분 등을 통해 총 56억 2000만 원을 징수했다.

주요 사례로 가평군 소재 A법인은 2021년부터 법인소득세 등 2500만 원을 체납한 채 소유 부동산을 모두 매도했으나, 도와 가평군은 충북 음성군에 보관 중이던 32톤 타워크레인을 찾아 압류·봉인한 뒤 공매 조치했다.

이천시 소재 B법인은 2003년 폐업 이후 지방세 32건, 총 3500만 원을 체납해 왔다. 도와 이천시는 현장 조사에서 법인 소유의 로더와 지게차 소재를 확인해 압류하고 강제 견인했다.

이 밖에도 폐업 업체의 건설기계를 권리관계 이전 없이 계속 사용하는 사례를 확인해 압류와 견인 등 체납처분을 실시했다.

현재 납부 의사가 없는 체납자가 보유한 건설기계 18대는 공매 절차가 진행 중이다. 압류 후에도 체납액이 납부되지 않은 건설기계 791대에 대해서는 현장 수색과 공매 등을 통해 추가 징수할 계획이다.

노승호 도 조세정의과장은 “고의·상습 체납자에게 엄정하게 대응하고 현장 중심의 강력한 징수 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.