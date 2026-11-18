경기 부천시가 겨울철 대설과 한파에 따른 시민 불편과 피해를 줄이기 위해 선제적인 재난 대응체계 마련에 나섰다.

18일 부천시에 따르면 시는 전날 조용익 시장 주재로 ‘2026~2027년 겨울철 자연재난 종합대책’ 회의를 열고 분야별 대응 상황과 준비 사항을 점검했다.

▲조용익 부천시장이 ‘2026~2027년 겨울철 자연재난 종합대책회의’를 주재하고 있다. ⓒ부천시

시는 내년 3월 15일까지를 겨울철 자연재난 대책 기간으로 정하고 재난안전상황실을 24시간 운영한다. 기상특보 발령에 따라 비상근무도 단계적으로 강화할 계획이다.

이번 회의에서는 도로 제설과 교통 소통, 농·축산시설 피해 예방, 가로수 관리, 상수도 동파 방지, 건축물 안전관리, 한파 취약계층 보호 등 겨울철 재난에 대비한 분야별 대책이 논의됐다.

특히 지난해 12월 4일 퇴근길 기습 강설로 발생한 교통정체가 반복되지 않도록 선제적인 제설 대응에 중점을 뒀다.

이를 위해 강설 예보 6시간 전 상황판단회의를 열고, 4시간 전 제설 준비, 2시간 전 사전 제설작업에 들어가는 이른바 ‘6·4·2 대응 원칙’을 적용하기로 했다.

제설 기반시설도 확충했다. 시는 기존 상동 제설창고에서 소사구 범박·옥길동 일대까지 제설 차량이 이동하는 데 걸리는 시간을 줄이기 위해 지난 6일 소사권역 제설창고를 새로 마련했다.

또 고가교와 경사로 등 제설 취약구간 13곳에 자동 염수분사장치를 추가 설치해 눈이 내릴 때 신속하게 대응할 수 있도록 했다.

제설제는 비축기준을 웃도는 물량을 확보했으며, 폭설에 대비해 제설 차량의 삽날 장착과 장비 운용 훈련도 정례화할 예정이다.

조용익 시장은 “소사권역 제설창고 신설로 옥길·범박동 일대의 제설 대응 여건이 개선된 만큼 신속한 제설작업이 이뤄지도록 철저히 준비해야 한다”며 “강설 전후 제설함에 제설제를 신속히 보충하고 고가교와 경사로 등 취약 구간에는 제설제를 우선 살포해 시민 불편을 최소화해 달라”고 당부했다.