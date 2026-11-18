경기 하남시가 시민들에게 경제와 금융에 대한 이해를 높이고 합리적인 자산관리 방향을 모색하는 시간을 마련했다.

18일 하남시에 따르면 시는 전날 하남문화예술회관 검단홀에서 시민 500여 명이 참석한 가운데 경제전문 방송인 이진우 대표를 초청해 ‘2026년 하남명사특강’을 개최했다.

▲‘2026년 하남명사특강’ 현장 ⓒ하남시

‘손에 잡히는 경제, 하남시민만을 위한 금융상식’을 주제로 열린 이번 강연에서 이 대표는 통화량과 물가, 주식·부동산 가격의 관계 등 복잡한 경제 원리를 다양한 사례를 통해 알기 쉽게 설명했다.

특히 장기적인 자산 가격의 변화와 은행 대출을 통한 통화량 증가가 소비와 기업 매출, 부동산 가격 등에 미치는 영향을 소개하며 경제 흐름을 이해하는 것이 중요하다고 강조했다.

또한 과거의 자산 가격 상승이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니라며, 특정 자산의 가격을 예측하기보다 투자 목적을 명확히 하고 여러 자산에 분산 투자하는 자세가 필요하다고 조언했다.

강연 후 진행된 질의응답에서는 비트코인과 반도체 관련 주식 등 시민들의 관심이 높은 투자 분야에 대한 질문도 이어졌다.

이현재 하남시장은 “경제 흐름을 이해하는 것은 가족의 안정적인 생활과 미래를 준비하는 중요한 밑거름”이라며 “앞으로도 시민들의 일상에 실질적인 도움이 되는 다양한 분야의 명사특강을 마련하겠다”고 말했다.