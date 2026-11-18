경기도시장상권진흥원이 다음 달 4일부터 진행되는 ‘2026년 하반기 경기 살리기 통큰 세일’을 앞두고 사업 준비 상황을 점검했다.

경상원은 지난 13일 양평 본원에서 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)과 함께 소상공인 및 전통시장 지원사업 현황을 살피고 민생경제 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다고 18일 밝혔다.

▲‘2026년 하반기 경기 살리기 통큰 세일’ 협력 방안 논의 참석자들 기념촬영 ⓒ경기도시장상권진흥원

이날 남 의장은 경상원의 주요 지원사업 추진 현황을 확인하고, 특히 하반기 통큰 세일의 준비 상황을 중점적으로 점검했다.

통큰 세일은 도내 전통시장과 골목상권의 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 증대를 돕기 위한 경기도의 대표적인 민생경제 사업이다. 경상원은 참여 상권과 협력체계를 구축하고 지역별 소비 활성화 효과를 높이기 위한 준비를 진행하고 있다.

경상원은 이번 방문을 계기로 경기도의회와 소통을 강화하고, 소상공인과 전통시장의 현장 수요를 반영한 지원사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

원미정 경상원 원장직무대행은 “도의회와 긴밀히 협력해 현장 중심의 지원사업을 추진하겠다”며 “통큰 세일이 침체된 지역상권에 활력을 불어넣는 계기가 되도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.