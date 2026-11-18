경기 광명시가 청년 자립과 민생경제 회복, 인공지능(AI) 시대의 격차 해소를 중심으로 2027년도 시정 운영 방향을 제시했다.

18일 광명시에 따르면 박승원 시장은 이날 열린 광명시의회 제305회 제2차 정례회 시정연설에서 총 1조3566억 원 규모의 2027년도 예산안을 발표하고, 시민 생활 안정과 미래 성장 기반 마련에 재원을 집중하겠다고 밝혔다.

▲박승원 광명시장이 18일 광명시의회 제305회 제2차 정례회에서 시정연설을 하고 있다. ⓒ광명시

시는 우선 청년 분야에 전년보다 32% 늘어난 112억 원을 편성했다. 청년인턴 100명에게 실무 경험을 제공하고, 청년 월세 지원 확대와 인공지능·소프트웨어·데이터 분야 전문인재 양성 등을 통해 취업과 자립을 지원할 계획이다.

민생경제 회복에는 587억 원을 투입한다. 광명사랑화폐 2000억 원 발행을 목표로 지역 소비를 활성화하고, 소상공인 영업환경 개선과 공공·공정배달앱 배달비 지원, 취업 취약계층 일자리 확대 등을 추진한다.

AI기본사회 실현과 시민 생활안전 분야에는 1857억 원을 편성했다. 영유아 무상보육과 24시간 긴급돌봄을 확대하고, 광명형 주치의 제도와 스마트 돌봄 사업 등을 통해 복지·의료 서비스를 강화한다. 시민 누구나 인공지능을 배우고 활용할 수 있도록 생활권 중심의 AI 교육 거점도 마련할 예정이다.

미래 성장 기반 조성을 위한 중점사업에는 2033억 원을 배정했다. 특히 미래산업 분야 예산을 전년보다 84.3% 늘린 92억 원으로 편성해 광명시흥 테크노밸리와 3기 신도시를 중심으로 AI·바이오·미래 모빌리티 산업 육성에 나선다.

이와 함께 5만 석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치와 KTX광명역 중심의 글로벌 비즈니스 거점 조성, 광역철도망 확충, 스마트도시 조성 등도 추진할 계획이다.

박승원 시장은 “2027년도 예산은 격변하는 시대에 광명이 내리는 책임 있는 선택”이라며 “청년 자립과 민생 활성화, 격차 해소, 첨단산업 육성 등을 통해 시민의 삶에 확실한 변화를 만들겠다”고 말했다.

한편, 광명시의 2027년도 본예산안은 다음 달 7일부터 17일까지 시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 확정될 예정이다.