경기 양평군이 도로 유지관리 체계 개선과 경기 동부권 중첩규제 해소를 경기도에 건의하며 지역 현안 해결에 나섰다.

18일 양평군에 따름녀 전진선 군수는 전날 안양아트센터에서 열린 ‘경기도시장군수협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에 참석해 지역 현안과 제도 개선 방안을 건의했다.

▲전진선 양평군수가 ‘경기도시장군수협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에서 발언을 하고 있다. ⓒ양평군

이번 회의에는 경기도지사와 도내 시장·군수들이 참석해 각 시·군이 제안한 현안 등 총 38건의 안건을 논의하고, 중앙정부와 경기도에 공동 건의하기로 뜻을 모았다.

전 군수는 국도와 지방도의 관리 권한은 국토관리청에 있지만 관련 민원은 일선 시·군에 집중되는 문제를 지적했다. 이에 소규모 도로 보수와 차선 도색, 예초 등 경미한 유지관리 업무를 시·군에 위탁하고 필요한 예산을 지원하는 방안을 제안했다.

또한 수도권 환경보전을 위해 장기간 규제를 감내해 온 경기 동부권 주민들의 어려움을 강조하며, 환경보전과 지역발전이 공존할 수 있도록 지역 여건에 맞는 합리적인 규제 개선을 경기도에 요청했다.

이에 추미애 경기도지사는 양평군의 건의에 공감을 표하고, 특히 도로 유지관리 체계 개선에 대해 도 차원에서 적극 대응하겠다는 뜻을 밝혔다.

양평군은 앞으로도 중앙정부와 경기도에 지역 현안을 지속적으로 건의하고 관계기관과 협력을 강화해 주민 생활 불편 해소와 불합리한 규제 개선에 힘쓸 계획이다.