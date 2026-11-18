동국대학교 WISE캠퍼스 앵커사업추진단은 17일 흥무초등학교, 경상북도고려인통합지원센터와 다문화가정 학생 대상 교육문화 프로그램 운영 활성화 업무협약을 체결했다.

협약은 한국어 소통과 교과학습에 어려움을 겪는 고려인 등 이주배경 아동들에게 교육 기회를 제공하기 위해 체결했다.

경주시 성건동에 위치한 흥무초등학교는 전체 재학생 중 외국인 학생 비율이 88.7%이며, 1~3학년에는 내국인 학생이 없다.

협약에 따라 세 기관은 ▲이민자 및 다문화가정 자녀의 학습격차 해소와 학교·지역사회 적응 지원 ▲맞춤형 교육프로그램 공동 개발 및 협력체계 구축 ▲교육 운영을 위한 인적·물적 자원과 네트워크 공유 ▲지역사회 교육협력 활성화 등에 상호 협력하기로 했다.

동국대 WISE캠퍼스는 특히 2027년부터 한국어 기초학습과 교과학습 지원, 학교생활 적응교육, 대학생 참여형 교육봉사 및 멘토링 등 현장 수요를 반영한 프로그램 운영 방안을 관계기관과 협의할 계획이다.

이영찬 동국대 WISE캠퍼스 정보경영학과 교수는 “고려인 아이들은 우리의 역사적 뿌리를 공유하는 동포의 후손이지만 언어의 장벽 때문에 배움의 기회를 놓치지 않도록 돕는 것은 대학이 지역사회에서 실천해야 할 중요한 사회적 책임”이라며 “대학과 학교, 지역사회가 함께하는 지속 가능한 교육협력 모델로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.