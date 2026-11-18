경북 경주시는 18일 오후 옛 황오동행정복지센터에서 아이행복키움센터 준공식을 열었다.

이날 준공식에는 주낙영 경주시장과 임활 경주시의회 의장, 지역 주민 등이 참석했다.

아이행복키움센터는 아픈 아이의 병원 동행과 초등학생의 방과 후 돌봄을 한곳에서 지원하기 위해 시비 27억여 원을 들여 지하 1층·지상 3층, 연면적 1,268.1㎡ 규모로 건설했으며 1층에는 아픈아이긴급돌봄센터와 다함께돌봄센터가 들어섰다.

아픈아이긴급돌봄센터는 맞벌이 가정의 4세 이상 미취학 아동과 초등학생을 대상으로 병원 동행과 병상 돌봄을 지원한다.

다함께돌봄센터는 방과 후 돌봄이 필요한 6~12세 초등학생을 돌본다.

2층 공동육아나눔터에서는 12세 이하 아동과 보호자가 함께 참여하는 프로그램을 운영한다. 3층에는 다목적실과 센터 사무공간을 마련했다.

경주시는 맞벌이 가정의 돌봄 공백을 줄이기 위해 민선 8기 공약사업으로 센터 조성을 추진했다.

이와 함께 경주시는 2029년까지 총 105억 원을 들여 경주역세권에 아이돌봄 통합지원센터를 조성할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “아이가 갑자기 아프거나 하교 뒤 돌봄이 필요할 때 부모가 안심하고 맡길 수 있도록 하겠다”며 “가정에서 필요로 하는 돌봄 서비스를 꾸준히 늘려 가겠다”고 말했다.