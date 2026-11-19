자율주행차와 드론배송 등 미래교통 기술이 빠르게 발전하는 가운데, 기술 도입을 넘어 도민이 일상에서 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 서비스 운영체계를 마련해야 한다는 제언이 나왔다.

경기연구원은 19일 ‘미래 모빌리티, 실증에서 일상으로’ 보고서를 통해 국내외 미래교통 서비스 사례를 분석하고, 미래교통의 안정적인 정착을 위한 정책 방향을 제시했다.

▲똑버스 ⓒ경기도

보고서에 따르면 경기도의 수요응답형 교통서비스 ‘똑버스’는 올해 9월 말 기준 21개 시군에서 330대가 운행 중이며, 누적 이용객 1761만 명과 이용자 만족도 85.2점을 기록했다.

판교 자율주행버스도 올해 8월까지 누적 8만6000 명이 이용하는 등 미래교통 서비스가 생활 속으로 확산하고 있다. 드론배송과 인공지능(AI) 교통신호 등도 이동 편의 개선에 활용되고 있다.

해외에서도 무인택시와 드론배송, 배달로봇 등 미래교통 서비스가 확대되고 있다. 미국 웨이모는 14개 도시에서 무인택시를 운영하고 있으며, 월마트는 드론배송 누적 100만 건을 기록했다. 스타십 배달로봇도 미국과 유럽에서 누적 배송 1000만 건을 넘어섰다.

반면 수요 부족으로 운영을 중단한 교통서비스와 수익성 악화로 사업을 접은 교통 통합 플랫폼, 안전 문제로 운행이 정지된 무인택시 사례도 있다. 기술 발전만으로 서비스의 지속가능성이 보장되지는 않는다는 것이다.

이에 경기연구원은 미래교통의 안정적인 정착을 위한 조건으로 실제 이동 수요에 맞는 서비스, 명확한 운영 책임, 안정적인 운영비 확보, 기존 대중교통과의 연계, 철저한 안전관리와 성과평가 등 5가지를 제시했다.

특히 차량 도입 대수나 기술 수준보다 실제 이용객 수와 대기시간, 이용 편의, 안전성 등 도민이 체감할 수 있는 지표를 중심으로 성과를 평가해야 한다고 강조했다.

경기도에는 출퇴근과 통학, 병원 방문 등 생활 속 이동 수요를 중심으로 서비스를 확대하고, 버스나 철도가 부족한 지역을 우선 지원할 것을 제안했다. 교통약자의 이용 편의를 높이기 위한 예약·환승 체계 개선과 운영비 및 관리 책임의 사전 마련도 필요하다고 덧붙였다.

빈미영 경기연구원 선임연구위원은 “미래모빌리티의 진정한 성공은 새로운 기술을 얼마나 많이 선보였느냐가 아니라 도민이 일상에서 얼마나 편리하고 안전하게 이용하느냐에 달려 있다”며 “지역별 이동 수요에 맞는 서비스 기준을 마련하고 누구나 필요할 때 안심하고 이용할 수 있는 미래교통 환경을 만들어가야 한다”고 말했다.