경기도서관이 국내외 도서관 관계자들의 견학 명소로 주목받고 있다.

경기도는 올해 2월부터 지난 18일까지 경기도서관을 찾은 국내외 견학 방문객이 총 165회, 3354명으로 집계됐다고 19일 밝혔다.

▲대만도서관협회 회원들 경기도서관 방문 기념촬영 ⓒ경기도

방문객들은 경기도서관의 공간 구성과 공공서비스 운영 사례를 살펴보기 위해 방문했다. 해외에서는 캄보디아와 중국, 몽골, 스페인 카탈루냐주, 프랑스 일드프랑스주를 비롯해 대만도서관협회와 일본국립국회도서관 관계자 등이 찾았다.

지난 달에는 5개국 한국학 사서 워크숍 참가자 13명이 인공지능(AI)배움터 출범식에 참석해 AI스튜디오와 책공방 등 첨단 장비와 창작 서비스를 누구나 무료로 이용할 수 있는 운영 방식에 관심을 보였다.

이달 2일 방문한 대만도서관협회 회원 25명은 세계친구 책마을과 22개 언어로 구성된 다국어 장서를 둘러봤다. 12일에는 일본국립국회도서관 관계자 3명이 방문해 사서들이 직접 기획한 개관 1주년 기념 ‘기후챕터’를 살펴보고 독서와 전시, 시민참여를 연계한 기후환경 관련 도서관 서비스를 확인했다.

경기도서관은 외국인 이용자의 편의를 위해 지난달 23일부터 한국어와 영어, 중국어, 일본어, 프랑스어 등 5개 언어로 제공하는 오디오 가이드도 운영하고 있다. QR코드를 통해 별도 앱 설치 없이 주요 공간과 서비스를 안내받을 수 있다.

윤명희 경기도서관장은 “K-도서관이 해외 사서와 도서관 관계자들에게 새로운 가능성을 제시하고 있다”며 “앞으로도 사서의 전문성과 공공성을 바탕으로 도서관 서비스의 새로운 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.