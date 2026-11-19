이현재 경기 하남시장이 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 관내 시험장을 찾아 수험생들에게 격려와 응원의 메시지를 전했다.

하남시에 따르면 이 시장은 이날 오전 미사강변고등학교를 비롯해 미사고, 하남고, 풍산고, 신장고, 남한고 등 관내 시험장 6곳을 방문해 수험생들에게 응원 인사를 건네고 시험 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

▲이현재 하남시장이 수험생들을 응원하고 있다. ⓒ하남시

영하권의 추운 날씨 속에서도 시험장으로 향하는 수험생들에게 이 시장은 응원 배지를 달고 “긴장하지 말고 평소처럼 차분하게 시험을 보길 바란다”며 격려했다.

올해 하남 지역 수능 응시생은 총 3702명으로 지난해 3459명보다 243명(7%) 증가했다. 이 가운데 재학생은 2263명, 졸업생 등은 1439명이며, 관내 8개 시험장에서 시험이 진행됐다.

시는 수험생들이 안전하고 차분한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 사전 준비에도 나섰다. 지난 16일 광주하남교육지원청, 하남경찰서, 하남소방서 등 관계기관과 화상회의를 열어 시험장 주변 안전사고 예방과 긴급상황 대응 방안을 논의했다. 시험장 주변 교통지도와 인근 공사 중단, 소음 자제 요청 등 시험 환경 조성에도 힘썼다.

이현재 시장은 “오랜 시간 꿈을 향해 노력해 온 수험생 모두에게 응원의 마음을 전한다”며 “그동안 준비한 만큼 실력을 충분히 발휘하고 뜻깊은 결실을 맺길 바란다”고 말했다.