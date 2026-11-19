경기 양평군이 관광 캐릭터 ‘양춘이’를 활용한 겨울 디지털 굿즈 9종을 처음 출시하고 무료 배포에 나섰다.

양평군은 ‘겨울엔 양평’ 행사의 분위기를 일상에서도 즐길 수 있도록 3개 테마로 구성된 디지털 굿즈를 제작했다고 19일 밝혔다.

▲관광캐릭터 ‘양춘이’ 겨울 디지털 굿즈 ⓒ양평군

이번 굿즈에는 양평의 대표 관광명소인 두물머리와 새로운 랜드마크로 주목받는 양강섬 출렁다리를 배경으로 양춘이의 다양한 모습이 담겼다. PC와 모바일, 스마트워치 등 기기별 규격을 반영해 누구나 편리하게 활용할 수 있도록 제작한 것이 특징이다.

디지털 굿즈는 ‘겨울엔 양평’ 공식 누리집과 양평여행 공식 블로그에서 무료로 내려받을 수 있다. 군은 기존 실물 기념품 중심의 홍보에서 벗어나 디지털 콘텐츠를 활용해 관광 캐릭터 양춘이와 주요 관광명소의 인지도를 높이고, 온라인 홍보를 확대할 계획이다.

한편, 양평군은 다음 달 31일 양평물맑은시장과 양강섬 출렁다리 일원에서 송년행사 ‘불빛애(愛)’를 개최한다.

행사는 장소별 특색을 살려 진행되며, 양강섬 출렁다리에서 열리는 2부 행사는 오후 5시 지역 예술단체의 축하공연으로 시작한다. 이어 오후 6시 30분 출렁다리 점등식과 불꽃쇼가 펼쳐진다.

특히 양강섬 출렁다리의 야간 경관 조명과 남한강 밤하늘을 수놓는 불꽃쇼가 어우러져 방문객들에게 특별한 연말 볼거리를 선사할 예정이다.

양평군 관계자는 “2026년 마지막 밤을 양평에서 특별하게 보낼 수 있도록 다양한 볼거리를 준비하고 있다”며 “방문객들이 양평의 아름다운 야경과 함께 잊지 못할 연말 추억을 만들길 바란다”고 말했다.