경기 광명시가 시민 주도의 탄소중립 실천문화 확산과 기후위기 대응 정책 성과를 인정받아 전국 탄소중립 경연대회에서 최우수상을 수상했다.

광명시는 지난 18일 스페이스쉐어 삼성역점에서 열린 ‘2026 탄소중립 경연대회’에서 지자체 부문 최우수상인 기후에너지환경부 장관상을 받았다고 19일 밝혔다.

▲2026 탄소중립 경연대회 시상식 ⓒ광명시

한국기후·환경네트워크가 주관한 이번 대회는 탄소중립 생활 실천을 이끄는 우수 정책과 사례를 발굴하고 실천문화를 확산하기 위해 마련됐다. 지자체와 교육기관, 민간, 기업·기관 등 4개 부문으로 진행됐으며, 광명시는 지자체 부문 본선에서 정책 성과를 발표해 높은 평가를 받았다.

시는 ‘제도에서 일상까지, 함께 만드는 탄소중립도시 광명’을 주제로 제도적 기반 구축부터 도시 전반의 탄소중립 전환, 시민 참여형 실천사업까지 아우르는 정책을 소개했다.

주요 성과로는 51개 과제를 담은 제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립과 온실가스 감축인지 예산제, 기후대응기금 도입 등이 꼽힌다. 기후인권 조례 제정과 기후인권의 날 지정 등을 통해 기후정책의 영역도 확대했다.

생활 속 탄소중립 실천을 위한 사업도 다양하게 추진했다. 시민참여형 햇빛발전소 확대와 공공건축물 에너지 효율 개선, 탄소정원 조성은 물론 폐가전 맞춤형 무상수거와 커피박 자원순환 등 생활밀착형 정책을 펼쳤다. 특히 전국 최초로 광명·군포 생활폐기물 상생소각을 추진해 약 1억4500만 원의 처리비용을 절감했다.

시민 참여도 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 시민 주도 기후행동 조직인 ‘1.5℃ 기후의병’은 2021년 150명으로 시작해 올해 10월 기준 2만650명, 53개 단체로 성장했다. 기후행동 실천을 지역사회 나눔으로 연결하는 탄소저금통 사업과 기후에너지 시민강사 교육, 탄소중립 마을사업 등도 추진하고 있다.

청소년을 대상으로 한 기후정책 참여 기회도 확대했다. 올해 처음 운영한 ‘기후학당’에서는 청소년들이 국내외 현장학습을 바탕으로 탄소중립 정책을 제안하고, 광명 기후에너지 포럼 특별 기조발표에 참여했다.

이와 함께 지난 달에는 ‘2026 광명시 기후주간’을 열고 기후에너지 포럼과 제3회 기후회의, 탄소중립 체험마당 등을 운영하며 시민과 전문가가 기후위기 대응 방안을 공유했다.

박승원 시장은 “지속가능한 도시의 미래는 시민의 참여와 실천에서 시작된다”며 “시민이 탄소중립 정책의 주체로 함께할 수 있도록 시민 참여형 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편 광명시는 올해 ‘2026년도 우수행정 및 정책사례 선발대회’ 장려상과 ‘제31회 경기환경대상’ 우수기관 부문 경기도지사상을 잇달아 수상했다.