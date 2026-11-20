▲지난 19일 치러진 2027학년도 수능을 실시하는 과정에서 충북에서만 총 16건의 부정행위가 적발됐다. 충북도교육청 전경 ⓒ충북도교육청

지난 19일 2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 가운데 충북에서만 총 16건의 부정행위가 적발된 것으로 나타났다.

충북도교육청에 따르면 19일 실시된 2027학년도 수능시험 도중 4교시 탐구 영역의 경우 선택과목 시간별로 해당 선택과목이 아닌 본인의 다른 선택과목의 문제지를 보거나 동시에 본인이 선택한 2과목의 문제지를 보다가 적발된 건수는 8건으로 가장 많았다.

이어 부정한 휴대물을 보거나 무선기기 등을 이용하는 행위로 적발된 건수는 4건이었다.

이 중 위급재난문자 발송을 통해 적발한 것으로 1차 문자가 발송된 오전 8시 30분에 진천에서 2건, 충주에서 1건이 각각 적발됐으며 오후 2시21분 2차 위급재난문자가 전송됐을 때 청주에서 1건이 또 다시 적발된 것으로 파악됐다.

시험장 반입 금지 물품을 반입하고 1교시 시작 전에 제출하지 않았다가 적발된 건수도 3건이나 됐다.

응시 과목의 시험 종료령이 울린 후에도 계속해서 종료된 과목의 답안을 작성하거나 수정하는 행위로 적발된 경우도 1건이었다.

충북교육청 관계자는 “모든 부정행위자는 올해 수능이 무효 처리된다”며 “부정한 휴대물을 보거나 무선기기 등을 이용하다가 적발된 경우에는 내년까지 수능에 응시할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “다만 위급재난문자 발송에 의해 적발된 경우 교육부의 수능부정행위 심의위원회의 심의결과에 따라 변동될 수 있다”고 덧붙였다.