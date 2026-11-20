▲경찰이 아동·청소년 성착취물을 제작·유포하고 성매수까지 한 피의자를 구속했다. 세종경찰청 전경 ⓒ세종경찰청

세종경찰청(청장 김보준)이 온라인 위장 수사를 통해 아동·청소년 성착취물을 제작·유포하고 성매수까지 한 혐의를 받는 피의자를 구속했다.

20일 경찰에 따르면 피의자 A 씨는 채팅 애플리케이션을 통해 피해아동들에게 접근하여 성착취물을 제작‧유포한 혐의를 받고 있다. 또한 아동‧청소년을 성매수한 혐의도 받고 있다.

A 씨는 범행 과정에서 온라인 위장수사 중이던 경찰관에게도 접근하여 성적 목적의 대화를 나눈 것으로 확인됐다.

경찰은 수사 단서를 추적해 피의자와 피해자들의 신원을 특정했으며 피의자의 휴대전화 2대를 압수해 아동·청소년 성착취물 1078개를 확보했다.

이어 수사 과정에서 확인된 피해 아동 중 2명에 대해서는 유관기관과 연계해 상담 및 심리치료를 받도록 조치했다.

특히 이번 검거는 피해자의 신고에 의존하지 않고 경찰이 온라인 위장수사를 통해 범죄를 추적하고 피해자를 확인한 사례여서 탁월한 수사 능력을 발휘했다는 평가를 받게 됐다.

세종경찰청 관계자는 “아동‧청소년 대상 성착취 범죄는 피해자의 신체적‧정서적 건강에 심각한 피해를 남길 수 있다”며 “성착취물의 반복 유포나 이를 이용한 협박‧스토킹 등 추가 피해로 이어질 수 있어 신속한 수사와 피해자 보호가 중요하다”고 밝혔다.

이어 “세종경찰청은 앞으로도 온라인 위장수사 등을 통해 아동‧청소년 대상 디지털 성범죄를 선제적으로 찾아내 엄정히 수사하고, 피해자 보호와 추가 피해 방지에 빈틈이 없도록 할 방침”이라고 덧붙였다.