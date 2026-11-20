▲ ETRI 창립 50주년 기념 『ETRI 헤리티지 북』과 홍보 캐릭터 에니(왼쪽), 에뚜리(오른쪽)의 모습ⓒETRI

한국전자통신연구원(ETRI)이 창립 50주년을 맞아 대한민국 정보통신기술(ICT) 발전사를 담은 기념 매거진을 발간했다.

ETRI는 지난 50년간의 주요 연구 성과와 기술개발 과정, 미래 연구방향을 정리한 『ETRI 헤리티지북』을 펴냈다고 20일 밝혔다.

‘50년의 혁신을 넘어 100년의 미래를 향해’를 주제로 제작된 책은 기술개발 과정에서 연구자들이 겪은 도전과 실패, 협력의 역사 등을 담았다.

대표적인 사례는 1986년 상용화에 성공한 국산 전전자교환기(TDX) 개발이다.

당시 전화 가입을 위해 수년씩 기다려야 했던 상황에서 연구진은 실패에 따른 책임을 감수하겠다는 각오로 기술 개발에 매달렸고, 국산 교환기 상용화를 통해 전화 보급 확대의 기반을 마련했다.

반도체 분야에서는 1989년 4Mb D램과 1991년 16Mb D램 개발에 이어 1992년 64Mb, 1994년 256Mb D램 개발에 성공한 과정을 소개했다.

이동통신 분야에서는 1996년 세계 최초 코드분할다중접속(CDMA) 상용화를 비롯해 와이브로와 LTE-어드밴스드, 최근 200Gbps급 6세대(6G) 무선전송 시연까지 주요 성과를 담았다.

지상파 디지털멀티미디어방송(DMB)과 초고화질 방송, 유기발광다이오드(OLED), 음성인식·자동통역 등 국민 생활에 영향을 준 기술도 다뤘다.

ETRI에 따르면 1976년 설립 이후 연구성과의 누적 산업파급효과는 494조원으로 집계됐다.

책은 지난 50년의 주요 언론 보도를 정리한 ‘하이라이트’, 연구 성과와 연구자들의 이야기를 담은 ‘헤리티지’, 미래 연구방향을 제시한 ‘퓨처’ 등으로 구성됐다.

미래 핵심 연구 분야로는 인공지능(AI)과 피지컬 AI, 입체통신, 공간미디어, AI·디지털전환 융합기술 등을 제시했다.

박세웅 ETRI 원장은 “이번 헤리티지북은 연구 성과뿐 아니라 불가능을 가능으로 바꾼 연구자들의 열정과 도전정신을 담은 기록”이라며 “앞으로도 국가가 필요로 하는 핵심 기술 개발에 도전하겠다”고 말했다.

『ETRI 헤리티지 북』은 ETRI 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.