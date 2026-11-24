엔비디아 이사회가 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 사임 표명 11일 만에 그를 CEO에 복귀시키기로 결정했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 복귀를 환영한다면서 황 CEO가 잘못한 것이 하나도 없다고 강조했다.

23일(이하 현지시간) 엔비디아는 보도자료를 통해 "오늘 젠슨 황이 즉시 효력이 발생하는 조건으로 사장 겸 최고경영자(CEO) 및 이사회 구성원에 복귀했다"고 밝혔다. 엔비디아는 "이사회는 황 CEO와 일련의 논의 및 회의를 진행한 뒤, 그의 솔직함과 엔비디아를 이끌 역량에 만족해 만장일치로 복귀를 결정했다"고 전했다.

엔비디아는 이번 결정에 트럼프 정부의 의견도 반영됐다고 설명했다. 엔비디아는 "이사회는 이번 결정을 내리는 과정에서 미국 정부 고위급 인사들의 의견을 전달받았으며, 이를 바탕으로 황 CEO의 복귀가 국가안보에 어떠한 위험도 초래하지 않는다고 확신한다고 밝혔다"라고 전했다.

하비 C. 존스 이사회 의장은 "이사회는 젠슨이 엔비디아를 이끌 적임자이며, 그의 복귀가 주주와 직원, 협력사 및 고객 모두의 이익에 가장 부합한다고 판단한다"라며 "우리는 젠슨을 전적으로 신뢰하며, 그가 회사 경영을 다시 맡게 된 것을 함께하게 돼 기대가 크다"라고 밝혔다고 엔비디아는 전했다.

엔비디아에 따르면 황 CEO는 "새로운 산업혁명이 시작되는 시점에 세계에서 가장 중요한 기술 기업 중 하나인 엔비디아로 돌아와 다시 회사를 이끌게 돼 영광"라며 "겸허한 자세와 새로운 각오로 이 중책을 맡고자 한다"라는 소감을 밝혔다.

그는 "이번 과정 전반에 걸쳐 신뢰를 보내고 숙고해 준 엔비디아 이사회에 감사드린다. 특히 이사회 의장으로서 리더십을 발휘해 준 하비 존스와 이 기간 엔비디아를 이끌어 준 콜레트 크레스 및 경영진에게 각별한 감사를 전한다"라고 말했다.

황 CEO는 "아낌없는 지지를 보내준 임직원과 주주, 업계의 리더들 및 전 세계 협력사에도 깊이 감사드린다"라고 덧붙였다. 그는 내연 관계가 공개되면서 CEO자리에서 사임하기까지 했는데, 이번 복귀 소감에서 "무엇보다 가족들의 사랑과 지지에 감사한다"라고 말해 눈길을 끌기도 했다.

황 CEO와 내연 관계인 앨리스 황이 중국 정보기관에 연루돼 있고, 이에 따라 황 CEO가 공작의 대상이 됐다는 언론 보도와 관련해 엔비디아는 독립적인 이사들로만 구성된 조사위원회를 설립해 최종 결론을 내겠다고 밝혔다. 또 최고준법감시책임자(CCO·Chief Compliance Officer)를 신설하고 해당 인사를 선임하기 위한 절차에 착수했으며, 정부 조사 및 질의에도 계속 협조하겠다고 덧붙였다.

황 CEO의 복귀 소식이 전해지자 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)인 '트루스소셜'의 본인 계정에서 "적절한 결정"이라며 "회사뿐 아니라 미국 경제의 성공을 위해 엔비디아에서 젠슨 황의 리더십이 필요하다"라고 말했다.

그는 "미국 정부는 젠슨 황의 엔비디아 복귀가 국가안보에 어떠한 위험을 초래한다고 보지 않는다"라며 "미국 법무장관도 황 CEO가 불법 행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않다고 확인했다"라고 주장했다. 그러면서 트럼프 대통령은 젠슨 황 CEO를 "위대한 애국자이자 국가적 보물"이라고 추켜세웠다.

트럼프 대통령은 "이와 별개로 엔비디아는 미국 국가안보를 보호해야 할 법적 의무와 애국적 책무를 다하고 있는지 확인하기 위해 미국의 수출통제 규정 준수 여부에 대한 철저한 내부 조사를 계속해야 한다"라고 덧붙였다.

미국 방송 CNN은 이날 이사회의 결정에 대해 "이사회가 기존 입장을 완전히 번복한 것"이라고 평가했다. 방송은 "존스 이사회 의장은 엔비디아의 실적 발표 콘퍼런스콜에서 이사회가 황 CEO의 자발적인 사임을 만장일치로 수용했으며, 그를 복귀시킬 의사가 없다고 밝힌 바 있다"라고 전했다.

하지만 열흘을 갓 넘긴 상황에서 황 CEO의 복귀가 결정됐는데 이는 엔비디아 이사회가 밝힌 것처럼 미국 정부의 영향도 있었던 것으로 관측된다. 트럼프 대통령은 이날 미국 CNBC 방송과 인터뷰에서 이번 사안과 관련해 "많은 사람과 대화했으며, 부통령과도 상의했다"면서 "중대한 결정이었지만, 이사회는 우리가 원하던 대로 결정했다"라고 말했다.

그는 황 CEO의 복귀 과정에서 자신의 개입이 "매우 중요했다"면서 JD 밴스 부통령, 스콧 베센트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관 등 주요 참모들과 협의를 거쳐 이뤄졌다고 설명했다.

▲2025년 4월 30일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관에서 젠슨 황 엔비디아 CEO(오른쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 미국 내 투자 문제에 관해 이야기하고 있다. ⓒAFP=연합뉴스

이어 트럼프 대통령은 22일 밤에 황 CEO와 전화통화를 했다면서 "무슨 일이 벌어지고 있는지 알고 있어서 그와 통화했다"라고 말해 본인이 개입한 결과 황 CEO의 복귀를 미리 알고 있었다는 듯이 말했다.

트럼프 대통령은 황 CEO와 통화에서 "그에게 나한테 한 가지만 약속해 달라고 말했다. 능력도 있고 두뇌도 명석하고 모든 걸 다 갖췄으니 앞으로 정말 열심히 일해 달라, 열심히만 하면 아무도 당신을 당해낼 수 없다고 말했다"며 "그랬더니 그는 지금까지 일해온 것보다 더 열심히 하겠다고 했다. 그는 매우 들떠 있었다"라고 전했다.

트럼프 대통령은 황 CEO가 중국 측 정보요원과 접촉해서 핵심 기술이 중국 측에 넘어간 것 아니냐는 일부 의혹에 대해서도 "글쎄, 접촉하지 않는 사람이 어디 있나?"라며 "중국은 아마 모든 사람과 대화할 것이다. 나하고도 대화하고, 모두와 대화한다. 그렇다고 해서 그들이 나쁜 사람이 되는 건 아니다"라고 일축했다.

그는 황 CEO가 "잘못한 것이 없다"고 생각한다면서 미국 안보에 더 큰 위험은 "젠슨 같은 인물의 지적 능력을 잃는 것"이라고 믿는다고 말했다.

트럼프 대통령은 황 CEO가 엔비디아로 복귀하지 않는다면 중국이 그를 영입할 수 있다고 우려하기도 했다. 트럼프 대통령은 "중국이 얼마나 유능하고 노련하며 영악한지 잘 알고 있다"면서 시진핑 중국 국가주석이 "이런 일에 신경 쓸 필요 없다. 젠슨을 고용하자"라고 생각할 수도 있다고 추측했다.

그는 중국이 "젠슨, 중국에 오는 건 어때?"라고 말했을 수 있다면서 "젠슨은 다음 비행기를 타고 중국으로 갈 수도 있었을 것이다. 그리고 중국은 그가 원하는 것은 무엇이든 제공했을 것이라고 장담한다"라고 주장하면서 화웨이 같은 기업에서 황 CEO를 영입할 가능성이 우려된다고 말했다.

CNN은 이같은 트럼프 대통령의 인터뷰가 "황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심되는 여성을 포함해 여러 여성과 혼외 관계를 맺었다는 사실이 알려진 뒤 사임한 지 불과 몇 주 만에 그를 복귀시키기 위해 자신(트럼프)이 (엔비디아에) 압박한 이유를 정당화하는 과정에서 나왔다"고 해석했다.

트럼프 대통령은 앨리스 황에 대해 "중국인 여성이 예쁘거나 아름답기만 하면 사람들은 무조건 스파이라고 한다. 하지만 젠슨과 관련된 사안에서 나는 그것이 사실이라고 생각하지 않는다"라고 말했다.

그는 엔비디아의 첨단 반도체가 중국으로 유출됐더라도 그것이 "반드시" 황 CEO의 책임은 아닐 것이라면서 "만약 그녀(앨리스 황)가 속한 기업에 제품을 판매했다면, 그것은 통상적인 거래였을 것이다. 그 이후에 그 기업이 칩을 중국으로 넘겼다면, 이는 통상적인 일이 아니겠지만, 그렇다고 해서 젠슨 황의 잘못이라고 할 수는 없다. 그가 그런 일을 했을 것이라고는 생각하지 않기 때문"이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 시진핑 주석과 만난 자리에서 앨리스 황이 중국 정보 요원이라는 부분에 대해 "그 문제에 대해서는 논의하지 않았다"고 밝혔다.