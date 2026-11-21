부산 북항을 떠난 상어 '부캉이'가 한 달여 만에 부산에 또 하나의 선물을 안겼다. 시민들이 붙인 이름을 부산시가 도시 홍보 자산으로 발전시킨 전략이 대한민국 공공브랜드대상 수상으로 이어진 것이다.

부산시는 지난 20일 한국공공브랜드진흥원이 주최한 '제4회 대한민국 공공브랜드대상'에서 도시브랜드 부문 대상 수상 기관으로 선정됐다고 밝혔다. 해양·관광 자원에 시민 참여형 캐릭터를 접목해 부산만의 이야기를 도시 경쟁력으로 연결한 점이 높은 평가를 받았다.

▲부산 북항을 찾았던 상어 '부캉이'를 활용한 도시브랜드가 '제4회 대한민국 공공브랜드대상' 도시브랜드 부문 대상을 수상했다.ⓒ부산시

부캉이는 지난 9월 18일 북항친수공원 수로에 나타난 상어에게 시민들이 자발적으로 붙인 애칭이다. 전국적인 관심 속에 북항친수공원 누적 방문객은 160만명을 넘어섰고, 부캉이가 수로를 떠난 뒤에도 그 인기는 이어졌다.

부산시는 이러한 관심을 일회성 화제로 끝내지 않았다. 시민 의견을 반영해 부캉이를 명예홍보대사로 위촉하고 담당 공무원들이 직접 캐릭터와 콘텐츠를 제작했다. 기존 소통 캐릭터 '부기'와 연계한 홍보를 비롯해 인공지능(AI) 관광 영상과 카카오톡 이모티콘, 캐릭터 상품 개발 등으로 활용 범위를 넓혔다.

시민들의 호응도 컸다. 명예홍보대사 위촉 의견수렴에는 8200여명이 참여해 91%가 찬성했고 부캉이 이모티콘 5만개는 배포 18분 만에 소진됐다. 시는 시민들이 함께 만든 이름을 공공 브랜드 자산으로 보호하기 위한 상표 출원도 추진하고 있다.

전재수 부산시장은 이날 자신의 SNS를 통해 수상 소식을 알리며 시민과 담당 공무원들에게 공을 돌렸다. 부캉이에게 애정을 보내고 건강과 안전을 걱정해 온 시민들, 캐릭터와 콘텐츠를 직접 기획·제작한 공무원들이 모두 이번 수상의 주인공이라는 것이다.

이번 수상은 북항의 상어 한 마리에서 시작된 이야기가 시민 참여와 행정의 기획력을 만나 도시브랜드로 성장했다는 점에서 의미를 더한다. 예상치 못한 자연의 방문객을 부산만의 콘텐츠로 발전시킨 사례이기도 하다.

시상식은 오는 12월 4일 오후 2시 서울 잠실 한국광고문화회관 대회의장에서 열린다.