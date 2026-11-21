횡성군 송호대학교가 전국 대학 축구 무대에서 준우승을 차지했다.

송호대학교 축구부(부장 하성준·감독 이태우)는 20일 경기도 안성시 중앙대학교 다빈치캠퍼스 운동장에서 열린 2026 U리그 대학축구 왕중왕전 결승전에서 중앙대학교에 2대 4로 패해 준우승했다.

▲2026 U리그 대학축구 왕중왕전 결승전. ⓒ횡성군

송호대학교가 전국 대회 결승에 올라 준우승한 것은 지난 2016년 전국대학축구선수권대회 이후 10년 만이다.

이날 송호대학교는 전반전 서준영 선수가 연속 2골을 터뜨리며 앞서 나갔다.

하지만 중앙대학교에 두 골을 내주며 2대 2 동점으로 전반을 마쳤고 후반전에도 추가로 두 실점하며 경기를 마쳤다.

올 시즌 U리그 5권역에서 준우승해 32강 토너먼트에 진출한 송호대학교는 본선에서 선문대학교, 경기대학교, 동명대학교, 한남대학교 등 4년제 대학 강호들을 차례로 꺾고 결승에 올랐다.

재적 학생 수 900여 명의 2년제 전문대학인 송호대학교 축구부는 32강 토너먼트부터 2대 1 승리와 승부차기 승리를 각각 두 차례씩 거두며 결승 무대를 밟았다.

하성준 부장과 이태우 감독 등 코치진의 지도력, 이정민 주장을 중심으로 한 선수단의 조직력, 대학 본부의 지원이 어우러져 성과를 냈다.

결승전 당일 경기장에는 박명서 횡성군체육회장, 체육회 임원, 조봉래 총괄부총장, 송호대학교 교직원 등 100여 명의 응원단이 선수들을 응원했다.