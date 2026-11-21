정선군의회(의장 배왕섭)가 29일간의 일정으로 제318회 정례회를 시작했다.

정선군의회는 20일 제1차 본회의를 열고 오는 12월 18일까지 정례회 일정을 진행하기로 했다.

▲배왕섭 정선군의회 의장. ⓒ정선군의회

이번 회기에서는 행정사무감사, 조례안·민간위탁 동의안 심사, 2027년도 본예산 심의 등 군정 전반의 주요 안건을 처리한다.

정선군의회는 지난 20일 제1차 본회의에서 2027년도 예산안 제출에 따른 정선군수 시정 연설을 진행했다.

이어 오는 23일부터 12월 1일까지 정선군청 부서와 읍·면 전체를 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행한다.

▲최승준 정선군수. ⓒ정선군의회

12월 9일부터 12월 17일까지는 예산결산특별위원회가 2027년 본예산안과 2026년도 제3회 추가경정예산안을 심사한다.

이번 회기에는 정희정 정선군의회 의원이 발의한 정선군의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안과 조현화 정선군의회 의원이 발의한 정선군 석탄경석 활용 및 관리에 관한 조례안 등 여러 안건을 심의·의결한다.

배왕섭 정선군의회 의장은 "이번 정례회는 군정 전반의 성과를 점검하고 새해 예산안을 심사해 정선군의 미래 방향을 결정짓는 중요한 회기"라며 "내실 있는 심의와 건설적인 대안 제시로 의회 본연의 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.