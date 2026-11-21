강원특별자치도교육청(교육감 강삼영)이 인공지능(AI) 시대에 맞춘 창의·융합형 예술교육 활성화를 위해 도내 중등 음악교사들의 현장 수업 역량을 강화했다.

강원특별자치도교육청은 20일부터 21일까지 양양군 솔향기 언덕에서 도내 중등 음악교사를 대상으로 역량강화 연수를 운영했다.

▲중등 음악교사 역량 강화 연수. ⓒ강원특별자치도교육청

이번 연수는 K-팝의 세계적 위상 확대와 AI·디지털 기술 발전에 대응해 교사의 전문성을 높이고 학교 예술교육을 활성화하기 위해 마련됐다.

연수는 음악 감상, 연주, 창작 등 음악교육 영역을 특강·공연·실습과 연계해 학교 현장에 적용할 교수·학습 방법을 찾는 데 집중했다.

첫날에는 음악평론가 임진모가 음악으로 읽는 세상, 세상을 바꾼 음악을 주제로 특강을 진행했다.

교사들은 특강을 통해 K-팝 등 현대 음악문화의 흐름과 사회·문화적 변화를 살피고 학교 음악교육과 연계하는 방안을 찾았다.

이어 색소포니스트 임유리의 힐링 콘서트 악기, 이야기를 담다와 악기 전시·체험이 열렸다.

교사들은 지역별·학교급별로 2022 개정 음악과 교육과정 운영 사례를 공유하고 수업 개선 방안을 논의했다.

둘째 날에는 AI와 디지털 도구를 활용한 음악 창작 수업을 주제로 AI와 디지털 도구를 이용해 음악을 창작·편집하고 영상 콘텐츠로 제작하며 학생 중심 수업 역량을 키웠다.

김성수 강원특별자치도교육청 문화체육특수교육과장은 "K-팝의 세계적 성장과 AI 기술 발전으로 음악을 배우고 창작하는 방식도 빠르게 변화하고 있다"며 "교사들이 변화하는 음악교육 환경에 능동적으로 대응하고 학생들이 다양한 음악을 경험하며 창의성을 키우도록 음악교육의 전문성 강화와 학교 예술수업 혁신을 지원하겠다"고 말했다.

강원특별자치도교육청은 이번 연수에서 공유한 수업 사례와 AI·디지털 음악 창작 자료를 도내 음악교사들과 나누고 교사 간 협력적 네트워크를 활성화해 학교 현장의 음악 수업 개선과 예술교육 활성화를 지원하기로 했다.