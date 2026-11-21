강원특별자치도가 세계 170여 개국을 연결하는 글로벌 웰니스 네트워크와 손잡고 K-웰니스 관광 거점 도약에 나섰다.

강원특별자치도는 20일 원주시 뮤지엄 산에서 글로벌 웰니스 데이(GWD) 벨긴 악소이 대표를 강원특별자치도 웰니스관광 자문위원으로 위촉했다.

▲업무협약. ⓒ강원특별자치도

이날 강원특별자치, GWD, 원주시, 평창군, 정선군, 양양군, 강원특별자치도경제진흥원 등 7개 기관은 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 문화체육관광부 웰니스관광 클러스터 활성화 공모사업과 연계해 강원 웰니스 관광의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

강원특별자치도는 이번 협약과 자문위원 위촉을 계기로 글로벌 네트워크를 확장하고 올해부터 2028년까지 진행하는 문화체육관광부 공모사업을 본격화하기로 했다.

본 행사 이후 열린 네트워킹·사례 공유 세션에서는 GWD의 글로벌 프로젝트와 해외 성공 사례를 공유했다.

참석자들은 원주시 뮤지엄 산의 특화 웰니스 프로그램을 체험하며 강원형 웰니스 관광 자원의 세계화 가능성을 점검했다.

GWD는 '단 하루가 당신의 남은 인생을 바꿀 수 있다'는 슬로건 아래 2012년 벨긴 악소이 대표가 설립한 비영리 국제 웰니스 단체다.

매년 6월 둘째 주 토요일을 글로벌 웰니스 데이로 지정해 전 세계 170여 개국 7000여 곳 이상에서 웰니스 프로그램과 교육 활동을 진행하고 있다.

강원특별자치도는 이번 협약을 바탕으로 도내 웰니스 클러스터 시군과 시설사 간 협력 기반을 다지고 세계 웰니스 시장과 연결되는 글로벌 K-웰니스 관광 거점으로 육성하기로 했다.

이동희 강원특별자치도 관광국장은 "세계 170여 개국을 연결하는 GWD와의 공식 협력과 벨긴 악소이 대표의 자문위원 위촉은 강원 웰니스 관광이 세계 무대로 나아가는 전환점이 될 것"이라며 "시군·유관기관·현장 시설사와 긴밀히 협업해 글로벌 관광객이 찾는 대한민국 대표 웰니스 목적지로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.