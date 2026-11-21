이재명 대통령이 울산 인공지능(AI) 데이터센터 건설 현장을 찾아 지방정부의 인허가 지원을 공개적으로 평가했다. 특히 김상욱 울산시장을 향해 "애 많이 쓰셨다"고 격려하며 울산의 AI 산업 전환과 지역 균형발전에 힘을 실었다.

21일 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 오전 울산 남구 미포국가산업단지 내 SK AI데이터센터(AIDC) 건설 현장을 방문해 영남권 메가프로젝트 추진 상황을 점검했다.

▲이재명 대통령이 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 방문해 둘러보고 있다. ⓒ연합뉴스

이 대통령은 "인허가에 대해 지방정부에서 많은 역할을 해주고 있는데 그 점도 속도를 높이는 데 크게 도움이 된 것 같다"고 평가했다. 이어 김 시장에게 "애 많이 쓰셨다. 앞으로도 할 일이 꽤 많을 것 같다"고 말했다.

이번 방문은 지난해 6월 취임 후 첫 지역 일정으로 울산 AI데이터센터 출범식을 찾은 데 이어 실제 사업 진척을 확인하기 위해 마련됐다. 현재 공정률은 71%로, SK텔레콤과 아마존웹서비스(AWS)가 추진하는 100메가와트(MW) 규모의 데이터센터는 2027년 말 가동을 목표로 하고 있다.

이 대통령은 과감한 투자와 신속한 사업 추진에 나선 SK 관계자들에게도 감사를 전했다. AI데이터센터를 반도체와 로봇, 자율주행차 등 미래산업을 뒷받침하는 핵심 인프라로 평가하며 "과거 경부고속도로가 대한민국 산업화의 길을 열었던 것처럼 앞으로 대한민국 AI 대전환은 인공지능 고속도로가 열게 될 것"이라고 강조했다.

울산의 산업적 역할에도 의미를 부여했다. 수도권에 집중됐던 AI 인프라 투자가 지방으로 확산되는 점을 강조하면서 울산 사업이 글로벌 AI 기업의 추가 투자를 이끌어내는 마중물이 되기를 기대한다고 밝혔다.

이 대통령은 현장 점검에 이어 인근 SK케미칼 울산공장으로 이동해 사업 추진 상황과 지역경제 활성화를 위한 상생·협력 방안을 보고받았다. 이 자리에서는 데이터센터 입지 경쟁력과 전력 수급 비용, 일자리 창출 및 전문인력 양성 방안 등이 논의됐다.

특히 이 대통령은 장기적으로 안정적이고 저렴한 전력 공급이 산업 경쟁력을 좌우한다고 강조했다. 첨단시설 건설에 필요한 전문인력 부족 문제에 대해서도 "지금 세계가 경쟁하고 있는 상황에서 속도가 생명"이라며 인력 확보 방안을 정부 부처 차원에서 검토하겠다고 밝혔다.