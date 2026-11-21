부산 도심에서 중앙선을 넘어온 3.5t 화물트럭이 신호 대기 중이던 시내버스를 정면으로 들이받아 트럭 운전자가 숨지고 버스 운전자와 승객 등 4명이 다쳤다.

21일 부산 연제경찰서와 부산소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 7시 33분께 연제구 연산동 월륜교차로 인근 과정교 방향 2차로에서 신호를 기다리던 시내버스와 반대편에서 달려오던 3.5t 화물트럭이 충돌했다.

▲21일 오전 부산 연제구 연산동 월륜교차로 인근에서 3.5t 화물트럭과 시내버스가 정면충돌해 차량 앞부분이 크게 파손돼 있다. ⓒ부산경찰청

경찰은 화물트럭이 중앙선을 넘어 반대편 차로에 정차 중이던 버스를 들이받은 것으로 파악하고 있다.

이 사고로 트럭 운전자인 50대 남성이 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다. 버스 운전자인 60대 남성과 승객 3명도 경상을 입었으며 이 가운데 승객 2명은 병원으로 옮겨져 치료받았다. 사고 당시 버스에는 승객 14명이 탑승하고 있었다.

▲21일 오전 부산 연제구 연산동에서 중앙선을 넘어온 3.5t 화물트럭이 신호 대기 중이던 시내버스와 충돌한 사고 현장. ⓒ부산경찰청

충돌 충격으로 버스 앞유리가 크게 파손되고 트럭 운전석이 심하게 찌그러졌다. 사고 차량은 모두 견인됐으며 현장 교통 통제도 해제됐다.

경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상을 토대로 트럭의 중앙선 침범 경위 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.