이재명 대통령의 울산 방문을 계기로 김상욱 울산시장이 남신항 에너지허브 2단계와 부유식 해상풍력 실증사업을 직접 건의했다. 인공지능(AI) 데이터센터에 이어 항만과 해상풍력까지 울산의 미래 산업기반을 넓히기 위한 구상을 대통령에게 전달한 것이다.

21일 울산시에 따르면 김 시장은 이날 울산을 찾은 이 대통령에게 남신항 에너지허브 2단계 사업의 신속한 추진과 동해가스전 해상시설을 활용한 부유식 해상풍력 실증사업에 대한 정부 지원을 요청했다.

▲21일 울산에서 남신항 에너지허브 2단계와 동해가스전 해상시설을 활용한 부유식 해상풍력 실증사업 관련 자료를 함께 들어 보이고 있다. ⓒ울산시

이번 건의는 김 시장이 추진해 온 에너지산업 육성 전략의 연장선에 있다. 지난 9월에도 이 대통령에게 남신항 사업 지원을 요청했으며, 이후 항만 기반시설의 국가재정 전환과 민간투자 유치를 위한 협의를 이어왔다.

남신항 에너지허브 2단계는 울주군 온산읍 앞바다 약 34만7000㎡에 7만DWT급 액체화물 부두 2선석을 조성하는 사업이다. 울산시는 공공 항만 기반시설과 민간 저장·공급시설 투자를 연계해 동북아 에너지 물류거점으로 육성한다는 구상이다.

부유식 해상풍력도 김 시장이 공을 들이는 미래 산업 분야다. 이달 초 중국 해상풍력 산업현장을 방문한 데 이어 중앙정부에 사업 조기 추진과 기자재 공급망 다변화를 건의했다. 울산 앞바다에서는 현재 약 3.5GW 규모의 부유식 해상풍력 사업이 추진되고 있다.

이번에 제안한 동해가스전 해상시설 활용 실증사업은 기존 해양 인프라와 울산의 조선·해양플랜트 기술을 재생에너지 산업으로 연결하려는 구상이다. 발전시설 조성을 넘어 지역기업의 기자재 생산과 기술 실증 등으로 산업 영역을 넓히겠다는 취지다.

같은 날 AI데이터센터 건설 현장에서 지방정부의 인허가 지원을 평가받은 김 시장은 에너지산업 현안까지 대통령에게 전달하며 중앙정부와의 협력 확대에 나섰다. 울산시는 남신항 기반시설의 국가재정 전환과 동해가스전 해상시설 활용 가능성 등 사업 추진에 필요한 후속 협의를 이어갈 방침이다.