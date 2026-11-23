팔순 넘어 그림을 시작한 어머니와 딸이 함께 만든 작은 새 도감이 도민들의 호응을 얻으며 2쇄 제작으로 이어졌다.

경기도와 경기콘텐츠진흥원이 운영하는 문화 후원 플랫폼 ‘컬처모아’를 통해 출간된 ‘아파트 새 도감 100’이 428명의 후원으로 목표금액의 15배가 넘는 1503만 원을 모으면서다.

▲컬처모아 프로젝트 이미지 ⓒ경기도

경기도는 지난 4월 출범한 컬처모아의 운영 실적을 집계한 결과, 지난달 30일 기준 총 172개 프로젝트가 진행됐으며 이 가운데 65개가 목표금액을 달성했다고 23일 밝혔다. 누적 방문자 수는 25만8047명이다.

컬처모아는 도민이 공연·전시·영화 등 문화 프로젝트에 1000원부터 후원자로 참여할 수 있는 문화 분야 크라우드펀딩 플랫폼이다. 공연 관람권과 지역특화상품, 관광·체육 프로젝트 등 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.

가장 높은 후원 성과를 거둔 ‘아파트 새 도감 100’은 경기콘텐츠진흥원의 도서 크라우드펀딩 지원사업으로 제작됐다. 아파트와 주변 생활권에서 만날 수 있는 새 100종을 소개하는 책으로, 가방 등에 달고 다니며 활용할 수 있는 열쇠고리 형태로 만들어졌다.

책은 2020년부터 아파트 주변 새를 관찰해 온 ‘아파트 탐조단’의 활동에서 출발했다. 6년간 관찰한 154종 가운데 100종을 선정해 도감에 담았다.

특히 80세가 넘어 그림을 시작한 어머니 맹순 씨가 새 그림을 그리고, 딸인 탐조책방 박임자 대표가 기획과 글을 맡아 의미를 더했다. 가족의 일상에서 시작된 새 관찰 활동이 도민들의 후원으로 책 출간과 추가 제작까지 이어진 것이다.

다른 프로젝트들도 좋은 반응을 얻었다. 여주 관광 기념상품인 고구마 빵 ‘여고빵’은 목표금액의 744%, 경기상상캠퍼스 상주단체의 대나무 공예품 ‘죽결온기’는 719%를 달성했다. 경기도 체조 꿈나무들의 하계 전지훈련 지원 프로젝트도 목표금액의 411%를 모았다.

강지숙 도 콘텐츠산업과장은 “컬처모아를 통해 다양한 문화·예술·체육 콘텐츠가 참여자들과 만날 수 있었다”며 “올해 운영 성과를 바탕으로 도민이 문화콘텐츠에 참여할 방안을 살펴보겠다”고 말했다.