▲ 전북의 한 카페 온실에서 자라는 바나나. 기후가 따뜻해지면서 아열대 작물을 기르는 곳이 늘고, 이 온실처럼 재배지가 그대로 관광객이 찾는 공간이 되기도 한다. 새로 자리 잡는 작물을 지역의 맛과 관광으로 잇는 준비가 필요하다. ⓒ프레시안(문상윤)

국립수산과학원의 '2025 해양수산분야 기후변화 영향 브리핑 북'에 따르면 1968년부터 2024년까지 57년 동안 우리나라 해역의 수온은 1.58도 올랐다. 같은 기간 전 세계 평균 상승 폭(0.74도)의 2.1배다. 바다가 변하자 잡히는 물고기가 바뀌었다. 강원 동해안에서 잡힌 오징어는 2020년 8652t에서 2024년 852t으로 열 분의 1 수준이 됐다. 동해안 관광지의 식당 메뉴판에는 여전히 오징어 요리가 맨 앞에 있다. 지역의 이름을 단 음식은 그대로인데 그 음식의 원료는 그 바다에서 점점 사라지고 있다.

명태가 먼저 겪었다. 국내산 명태 어획량은 1990년대 중반 이후 급감해 2008년부터는 사실상 0t을 기록했다. 정부는 2019년 1월부터 명태 포획을 1년 내내 금지했다. 그래도 동태찌개와 생태탕, 황태구이는 지금도 동해안 식당의 대표 메뉴다. 원료가 수입 명태로 바뀌었을 뿐이다.

오징어도 같은 길을 걷고 있다. 한국해양수산개발원에 따르면 지난해 연근해 오징어 생산량은 3만 976t으로 평년보다 19% 적었다. 한 대형마트는 오징어 원료를 연근해산 30%, 원양산 70%로 조달하기로 했다. 바다에서 사라진 원료를 먼 바다와 다른 나라에서 채우고 있는 셈이다.

땅도 다르지 않다. 통계청 재배면적 조사에 따르면 강원도의 사과 재배면적은 2009년 199ha에서 올해 1951ha로 열 배 가까이 늘었다. 같은 기간 대구·경북이 전국에서 차지하는 비중은 64%에서 58%로 줄었다. '대구 사과'라는 말은 남아 있지만 사과가 잘 자라는 곳은 북쪽으로 옮겨 가고 있다.

특산물이 한 지역의 이름을 갖게 된 것은 그 땅의 기후가 그 원료의 맛을 가장 잘 만들어 냈기 때문이다. 식품학의 눈으로 보면 이 관계는 구체적이다. 사과의 붉은색을 내는 안토시아닌은 낮과 밤의 기온 차가 크고 밤이 서늘할 때 잘 만들어진다. 여름밤이 더워지면 색이 고르게 들지 않는다. 대구·경북에서 열대야가 잦아진 것이 사과 산지가 북상한 이유 가운데 하나로 꼽히는 것도 이 때문이다.

생선도 마찬가지다. 방어가 겨울에 맛있는 것은 찬 바다에서 겨울을 나기 위해 몸에 기름을 쌓기 때문이다. 같은 생선이라도 어디서, 어떤 수온에서 자랐느냐에 따라 기름의 양과 살의 맛이 달라진다. 수온이 바뀌면 특산물의 '제맛'이 나는 곳도 함께 바뀐다. 국립수산과학원 자료에 따르면 2005~2019년보다 2020~2024년에 동해안의 방어와 전갱이 출현 비율이 크게 늘었고 2022년과 2023년에는 방어가 동해안 전체 어획량 1위를 차지했다. 따뜻한 물을 좋아하는 생선이 동해로 올라오고 있다.

그렇다면 원료가 떠난 음식은 더는 그 지역의 음식이 아닐까. 황태가 하나의 답을 보여 준다. 국산 명태가 사라진 뒤 황태의 원료는 수입 명태일 수밖에 없다. 그런데도 강원도 덕장에서 겨울 내내 얼었다 녹기를 되풀이하며 말린 황태는 여전히 강원도의 음식으로 통한다. 이 경우 지역성을 만드는 것은 원료가 아니라 그 지역의 추위와 바람, 그리고 말리는 기술이다.

기후가 바뀌는 시대의 지역 음식은 이렇게 원료에서 기술과 조리법으로 무게가 옮겨 갈 수밖에 없다. 문제는 이 변화를 손님에게 어떻게 알리느냐다. 음식점의 원산지 표시 대상 수산물 20종에는 명태와 오징어, 방어가 들어 있다. 다만 황태와 북어처럼 말린 명태는 표시 대상에서 빠진다. 손님은 메뉴판의 원산지 표시를 보고 원료가 어디서 왔는지는 알 수 있지만, 왜 이 음식이 여전히 이 지역의 음식인지는 알 수 없다. 지역 이름을 내세우는 음식일수록 원료가 바뀐 사실을 감추기보다 무엇이 이 음식을 지역의 음식으로 만드는지를 함께 설명하는 편이 신뢰를 지킨다.

사라지는 원료만 있는 것은 아니다. 동해에는 방어와 전갱이가 늘었고 강원도의 참다랑어 어획량은 2021년 39t에서 올해 상반기 438t으로 늘어 배정된 한도를 채웠다. 강원도에서는 사과가 새 소득 작물이 됐다. 지금 지역 음식의 원료가 된 것들도 처음부터 그 지역의 것은 아니었다. 새로 들어온 원료를 어떻게 다루고 어떤 음식으로 만드느냐에 따라 다음 세대의 특산 음식이 정해진다.

이 일은 식당 혼자서 하기 어렵다. 새로 잡히는 생선을 어떻게 손질하고 숙성해야 맛이 좋은지, 북쪽에서 자란 사과가 어떤 가공에 맞는지는 연구가 필요한 일이다. 국립수산과학원과 농촌진흥청, 지역 대학의 식품 연구가 어디에서 무엇이 늘고 줄었는지를 알려 주는 데서 그치지 않고 그 원료로 무엇을 만들 수 있는지까지 함께 내놓아야 한다. 사라지는 원료의 조리법과 손질법을 기록해 두는 일도 함께 서둘러야 한다.

미식 관광은 '그곳에서만 맛볼 수 있는 것'을 파는 산업이다. 그런데 그곳의 기후가 바뀌면 그곳에서 나는 것도 바뀐다. 오래된 이름을 지키는 일과 새 원료로 다음 음식을 준비하는 일을 함께 해야 할 때다.