김정은 북한 국무위원장이 북한 최고지도자로는 30여 년 만에 직접 외국 대사들로부터 신임장을 받았다. 북한 헌법에 따른 변화로 추정되는데, 김 위원장이 국가 수반으로서의 위상을 대내외에 보여준 것이라는 분석도 나왔다.

23일 북한 관영매체 <조선중앙통신>은 22일 오전 김정은 위원장이 러시아와 인도네시아, 스웨덴, 베트남, 브라질, 체코, 인도, 필리핀, 태국, 방글라데시 신임 대사들의 신임장을 받았다고 보도했다. 전날 러시아 <타스> 통신은 김 위원장이 안드레이 레오니도비치 포드욜리셰프 북한 주재 러시아 대사로부터 신임장을 받았다고 보도하기도 했다.

<타스> 통신은 북한의 최고지도자가 신임장 제정식에 참석한 것은 30여 년 만에 처음이라고 보도했는데, 김일성 주석의 경우 직접 신임장을 받았지만 김정일 국방위원장 집권 시기에는 대외적으로 국가 수반 역할을 수행했던 최고인민회의 상임위원장이 신임장을 받았었다.

통신은 이러한 변화의 이유로 지난 3월23일 북한이 제15기 최고인민회의 제1차 회의에서 헌법을 개정한 것과 연관돼 있다고 보도했다. 개정 헌법 제90조 제6항에는 외국 외교관의 신임장 접수 권한이 북한 국무위원장에게 부여돼 있는데, 이전에는 이 권한이 최고인민회의 상임위원장에게 있었다.

이와 관련 윤민호 통일부 대변인은 23일 정례브리핑에서 "지난 3월 최고인민회의에서 헌법 개정을 통해서 국무위원장에게 외국 대사 신임장 접수 권한을 부여한 이후 처음"이라며 "이를 통해 국가수반으로서의 위상을 대내외에 보여준 측면이 있는 것으로 판단하고 있다"는 분석을 내놨다.

윤 대변인은 김 위원장이 "신임장 접수 계기에 연설을 통해서 대외정책에 대한 전반적 입장을 표명했다"며 "주요 내용은 평화·안정을 보장하기 위한 국방력 강화라든지 주권수호 강조 등이 있는데, 이는 북한의 기존 입장을 재확인한 것으로 평가하고 있다"라고 해석했다.

▲김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 오전 노동당 중앙위원회 본부청사에서 인도네시아, 스웨덴, 베트남, 러시아, 브라질, 체코, 인도, 필리핀, 태국, 방글라데시 신임 대사들로부터 신임장을 받고 기념사진을 찍은 뒤 연설했다고 조선중앙통신이 23일 보도했다. 최선희 북한 외무상이 신임장 봉정식에 참가했다고 통신은 전했다. ⓒ조선중앙통신=연합뉴스

김 위원장은 이날 제정식 연설을 통해 "귀국의 국가수반들이 당신들에게 위임한 전권과 신임을 전적으로 존중하며 국제법과 조선민주주의인민공화국의 해당 법규에 따라 당신들의 외교특권과 특전이 철저히 보장될것임을 확언하는 바”라고 말했다고 <조선중앙통신>이 전했다.

김 위원장은 "현 국제정세는 주권과 안전에 대한 우리모두의 인식에 중대한 변화를 가져오고 있다"며 "자기의 일방적리익을 국제법우에 올려세우고 타국의 주권과 안전리익을 엄중히 침해하며 자기의 편협한 가치관을 타방에게 강요하는 세력들이 존재하는한 지구상에는 언제 가도 진정한 평안이 깃들수 없다”라고 말했다.

그는 "국제사회는 력사의 역행이 아니라 순행을 지향해나가야 한다”라며 "조선민주주의인민공화국이 마주하고있는 안전형세와 동아시아지역의 정치군사적환경은 우리로 하여금 충분한 안전감과 평화에 대한 확신성을 보장할수 있는 힘과 능력을 절실히 요구하고 있다”라고 밝혔다.

김 위원장은 "조선민주주의인민공화국은 패권도 팽창도 추구하지 않는다. 강권과 강압은 조선민주주의인민공화국의 대외정책과 인연이 없다”라며 "다만 우리는 세계의 모든 나라가 평등하게 똑같이 누리게 되여있는 주권국가의 고유한 자주적권리와 발전권을 제한하고 억제하려드는데 대해서는 찬성하지 않으며 우리의 권익을 충분하고 완벽히 보장하기 위하여 모든것을 다할 것”이라고 강조했다.

그는 "의심할바없이 조선민주주의인민공화국은 그 누구보다도 평화를 귀중히 여기며 지역의 안전보장에 대한 책임적인 인식을 가지고 있다”라며 "국제적정의와 평화를 수호하고 진보와 발전을 지향하며 친선과 화목을 도모하는것은 조선민주주의인민공화국의 변함없는 대외정책적립장”이라고 덧붙였다.

김 위원장은 "조선민주주의인민공화국은 호상존중과 평등,호혜의 원칙에서 우리 국가의 자주권을 존중하고 우리를 우호적으로 대하는 모든 나라들과 친선과 협조의 뉴대를 강화하며 전인류의 공동번영에 기여할 용의가 있다”라고 말했다. 이날 제정식에는 최선희 외무상도 참석했다고 통신은 전했다.