"Shame(부끄러운 줄 알라)! Shame! Shame!"

지난 20일(현지시각) 유엔기후변화협약 제31차 당사국총회(COP31)가 열리던 튀르키예 안탈리아 기자회견장 안에서 '당신들이 부끄럽다'는 구호가 연신 울려 퍼졌다. 회견장을 가득 채운 수십 명의 기후활동가가 이번 31차 회의를 "역사상 최악의 기후총회"라고 규탄하는 소리였다.

130여개 국의 2500여 개 시민사회단체로 이뤄진 기후행동네트워크(CAN)는 당일 긴급 기자회견을 열고 COP31 최종 합의문 초안의 '퇴보'를 규탄했다. 이전 합의문에 기재된 화석연료, 석탄, 석유, 가스, 단계적 폐지 등의 단어가 모두 삭제됐고, 기후 기금 재원 마련의 목표와 기준도 누락된 내용이었기 때문이다.

아나벨라 로젠버그 CAN 수석 고문은 "COP는 죽어가는 게 아니라 '살해되고 있다'"며 "이곳이 시민사회와 개발도상국이 선진국에 책임을 물을 수 있는 마지막 공간이기 때문에 살해당하는 것"이라고 말했다.

호주·튀르키예 공동 의장단은 폐막 예정일을 넘겨 44시간에 달하는 연장 협상을 진행했으나, 협상은 결렬됐다. 초안에 '화석연료 전환'을 삭제하고 탄소 포집·제거 기술을 강조하려는 산유국들의 입장이 각종 로비와 반대를 통해 반영됐고, EU와 기후취약국들이 초안 채택을 거부했다. 결국 지난 22일 COP31은 최종 결정문 없이 종료됐다. 2009년 코펜하겐 총회 결렬 이래 17년 만이다.

▲11월 20일 COP31 폐막 총회 시작 전 시위를 벌이는 시민사회 활동가들 ©Kiara Worth(UN Climate Change)

산유국 로비에 사라진 '화석연료' 단어

이는 3년 전 아랍에미리트 두바이 COP28에서 이룬 "화석연료에서 벗어나 에너지 시스템을 전환한다"는 합의를 역행한다. 아울러 지난해 브라질 벨렝 COP30의 기후 재정 확대 약속도 무산됐다. 당시 '기후 적응 재정'을 최소 3배로 늘리자는 정치적 결의안이 통과됐으나, 이번 초안엔 목표 금액은 물론 기준 연도조차 명시하지 않았다.

후안 카를로스 나바로 파나마 환경부 장관은 이번 총회에서 "(COP가) 산유국에 의해 장악됐다"고 발언했다. 다라 오브라이언 아일랜드 환경부 장관은 EU 의장국을 대표해 "우리는 화석연료를 친환경적인 것처럼 포장하는 COP를 용납하지 않을 것"이라고 지난 22일 밝혔다.

비판은 공동 의장국 호주, 튀르키예로도 향했다. 초안은 의장단이 유엔 사무국과 함께 각국 입장 등을 청취해 작성한다. 의견 수렴 과정은 비공개로, 이 과정에서 당사국과 기업들의 로비 활동이 벌어진다. 로젠버그 고문은 "의장단은 COP 의제를 회피하려는 선진국들에 실질적인 면죄부를 주는 초안을 내놨다"며 "생색내기용 프로젝트"라고 비판했다.

기후 기금 논의 후퇴…대다수 선진국 뒷짐

COP 총회의 진전을 가로막은 건 산유국만이 아니었다. 기후기금 조성을 둘러싼 재정 협상에선 탄소 배출에 막대한 책임이 있는 대다수 선진국도 책임에서 자유롭지 않다는 평가가 나온다.

이번 합의엔 기후취약국을 위한 기후 적응 재원을 2035년까지 3배로 확대하는 이행계획과 함께, 연간 최소 1200억 달러 이상의 재원을 확보할 조달 경로가 명시될 것이라는 기대가 모였다. 또 선진국의 기후취약국 지원 의무를 규정한 파리협정 제9조 1항의 실질적 이행을 보장하는 논의가 진전돼길 바라는 요구도 컸다.

그러나 이 내용은 초안에서 빠졌고, 진전된 논의 없이 COP31은 종료됐다. 아반티카 고스와미 인도 과학환경센터 연구원은 "유럽연합(EU)과 그 동맹국들이 기후 적응 분야에 대한 재원 확충 요구를 외면했을 뿐만 아니라 기존 기후 재원 흐름을 투명하게 검증할 공식 논의의 장을 마련해 달라는 최소한의 요구마저 가로막았다"고 밝혔다.

실제 EU의 보프커 훅스트라 집행위원은 지난 9일 COP31 개막 직전 기자들과 만난 자리에서 "유럽은 (COP31 개최지) 안탈리아에 추가 자금을 들고 가지 않을 것"이라며 "재원 논의는 완전히 물 건너갔다"고 못 박았다.

고스와미 연구원은 EU를 포함한 선진국을 향해 "이들은 언론에 가장 그럴듯하게 포즈를 취할 뿐"이라며 "자신들은 기후 다자주의에 헌신하며, 지구 기온 1.5도 상승 제한 등 파리협정 목표 위반을 우려한다고 말하지만, 우린 지난 2주 동안 이들이 공허한 성명과 미사여구로 겉치레만 한다는 걸 목격했다"고 비판했다.

타스님 에솝 CAN 사무총장은 "이들이 적응 재원이라며 이번 COP에 가져온 서약 금액을 보면 총액이 약 5000만 달러 수준"이라며 "이는 F-35 라이트닝 전투기 한 대 가격의 절반에 불과하다. 부유국들이 전 세계의 전쟁과 집단학살, 분쟁에 쏟아붓고 있는 3조 달러와는 비교조차 안 된다"고 지적했다.

지난 17일 COP31의 '적응 기금' 고위급 공여국 대화에서 정해진 5020만 달러 공여액을 두고 한 말이다. 유엔기후변화협약 산하의 기후취약국 지원 기금으로, 연간 최소 모금 목표액 3억 달러에 비춰 6분의 1 수준밖에 되지 않았다. 미국, 영국, 캐나다, 프랑스, 이탈리아, 일본 등 G7 소속 국가와 의장국 호주도 신규 서약에 참여하지 않았다.

▲11월 22일 COP31 폐회식에서 의장단이 논의하는 모습. ⓒKiara Worth(UN Climate Change)

전기화 '자화자찬' 뒤 핵발전·데이터센터

'전기화 서약'도 주요 쟁점이었다. 튀르키예 의장단은 이번 총회에서 "2035년까지 전 세계 최종 에너지 소비에서 전력 비중을 35%까지 높이자"는 '35-by-35 이니셔티브'를 제안했고, 한국을 포함한 75개국이 서약을 지지했다. 다만 최종 합의문이 결렬되며 COP 공동의 목표로 채택되진 못했다.

게다가 서약과 합의문 초안 모두에 전력원에 대한 제한이 명시돼있지 않았다. 즉 최종 합의문이 채택돼도 기존 화석연료나 핵발전을 이용한 전력 생산 확대는 가능한 상황이었다. 기후운동 진영에선 '재생에너지 기반 전기화'가 원칙이어야 함에도, '전력을 재생에너지로 공급한다'는 핵심 조건이 빠졌다고 비판해왔다.

아사드 레만 '잉글랜드·웨일스·북아일랜드 지구의벗' 사무총장은 지난 17일 <데모크라시 나우>와 인터뷰에서 "이들은 청정에너지에 원자력을 포함시켜 이야기하고 있다"며 "이들이 말하는 전기도 가장 부유한 국가들이 에너지를 엄청나게 집어삼키는 데이터센터나 전기차 등에 공급하기 위한 것으로, 현재 전기를 이용하지 못하는 7억~8억 명의 사람들을 위한 것이 아니"라고 비판했다.

에솝 사무총장은 "이번 COP에는 화석연료와 인공지능(AI), 탄소 포집·활용·저장(CCUS), 이산화탄소 제거(CDR) 업계 등에서 역대 최다 규모의 로비스트들이 몰려들었다"며 "결국 우리가 이번 총회에서 손에 쥐는 것은 인류와 공동체의 파괴를 통해 이윤을 챙기는 기업들의 이익을 대변한 결정들뿐"이라고 지적했다.