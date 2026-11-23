경기 부천시가 조국의 독립을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사의 희생정신을 기리는 추모의 시간을 가졌다.

부천시는 지난 20일 시청 소통마당에서 '2026년 부천시 항일독립유공자 선열 추모제'를 개최했다고 23일 밝혔다.

▲조용익 부천시장이 항일독립유공자 선열 추모제에서 헌화하고 있다. ⓒ부천시

광복회 부천시지회 주관으로 열린 이날 행사에는 조용익 부천시장을 비롯해 국·도·시의원, 인천보훈지청장, 유관기관 및 보훈단체 관계자, 국가유공자와 유족 등 100여 명이 참석했다.

추모제는 독립유공자 150분의 신위를 모신 가운데 헌화와 분향을 시작으로 추모사, 추념사, 헌시 낭독, 합창 순으로 진행됐다. 참석자들은 조국의 독립을 위해 헌신한 선열들의 용기와 애국정신을 되새기며 감사와 존경의 마음을 전했다.

시는 매년 순국선열의 날(11월 17일)을 전후해 추모제를 열고 독립유공자들의 희생과 헌신을 기리고 있다.

조용익 시장은 “오늘 우리가 누리는 자유와 평화는 나라를 되찾기 위해 모든 것을 바친 선열들의 희생이 있었기에 가능했다”며 “선열들의 희생과 헌신을 잊지 않고 그 뜻을 소중히 이어가겠다”고 말했다.